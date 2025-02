Dessert zum Frühstück: Wir machen Bananenquark

Quark ist nur etwas für Fitness-Freaks? Von wegen! Denn während der Frischkäse zwar voller guter Dinge steckt, ist er unheimlich vielseitig. Wir essen zum Frühstück momentan gern Bananenquark. Ein Klassiker, das stimmt. Aber auf diese Art und Weise hast du ihn mit Sicherheit noch nie gegessen. Also, greif zu!

Bananenquark: Klassiker in neuem Gewand

Bananenquark ist etwas, das ich persönlich niemals mit einem Fitness-Food in Verbindung gebracht hätte. In meiner Familie war es ein einfaches und schnelles Dessert, das meine Eltern gern unter der Woche nach dem Abendbrot zubereiteten. Erst im Laufe der Jahre wurde mir bewusst, dass Quark ein Molkerei-Superfood ist.

Was genau ist Quark eigentlich? Dabei handelt es sich um ein Frischkäseprodukt, also einen Käse, der gar nicht oder nur kurz gereift ist. Dafür wird fettarme Milch mit Milchsäurebakterien gesäuert und oftmals geronnen. Meist passiert das mit Lab, einem Enzym. Dieses ist nicht vegetarisch. Ernährst du dich also fleischfrei, solltest du vegetarisch deklarierten Quark verwenden. Das Milchprodukt enthält besonders viele Proteine, die der Körper gut verwerten kann. Quark ist also fettarm und eiweißreich – perfekt für Sportreibende.

Doch auch für Menschen, die nicht auf einem Fitnesstrip sind, hat das Milchprodukt viel zu bieten. Quark ist besonders cremig und lässt sich sowohl herzhaft – zum Beispiel als Kräuterquark – als auch süß zubereiten – wie in diesem Bananenquark.

Dessen Zubereitung ist sehr einfach. Zerdrücke eine Banane sehr, sehr fein und mische sie mit dem Quark, einem Sirup nach Wahl und etwas Zitrone. Der Sirup süßt nicht nur, sondern sorgt auch für eine etwas flüssige Textur. Diese kannst du außerdem mit etwas Joghurt oder Milch anpassen, wenn du magst. Dann kommt das Beste: Schokoblättchen. Verwende hier am besten Zartbitterschokolade, um einerseits etwas Süßes und andererseits etwas nicht zu Ungesundes unterzumischen. Obendrauf kommen dann Bananenscheiben und noch etwas mehr Schokolade. Verspeise den Bananenquark direkt oder nimm ihn, in ein passendes Gefäß 🛒 gefüllt, als Frühstück mit zur Arbeit. Guten Appetit!

Quark ist vielseitig und wir lieben ihn. Möchtest du mehr leckere Rezepte, schau dich bei Leckerschmecker um. Wir bereiten gern einen Blutorangen-Quark mit Granola zu oder verbacken ihn zu einem Birnen-Quark-Kuchen. Auch als Quark-Pancakes ist das Produkt ein Genuss!

Bananenquark Nele 4.52 ( 27 Bewertungen) Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 10 Minuten Min. Gesamtzeit 10 Minuten Min. Portionen 4 Zutaten 1x 2x 3x 3 Bananen

400 g Magerquark vegetarisch

100 g Joghurt

1/2 Zitrone

3 EL Ahornsirup nach Geschmack

1 Prise Salz

4 Schokoblättchen nach Geschmack Zubereitung Zerdrücke zwei Bananen in einer Schüssel mit einer kleinen Gabel zu einem sehr feinen Püree.

Gib Magerquark und Joghurt hinzu und rühre alles gut durch. Schmecke mit Zitrone und Ahornsirup ab und mische eine winzige Prise Salz sowie 2-3 EL Schokoblättchen unter.

Verteile den Quark auf 4 Gläser oder Schalen. Schneide die übrige Banane in Scheiben und lege sie auf den Quark. Streue die restlichen Schokoblättchen darüber.

Die mit einem Einkaufswagen 🛒 gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Die verlinkten Angebote stammen nicht vom Verlag. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, erhält die FUNKE Digital GmbH eine Provision von dem betreffenden Online-Shop. Für dich als Nutzer*in verändert sich der Preis nicht, es entstehen für dich keine zusätzlichen Kosten. Die Einnahmen tragen dazu bei, dir hochwertigen, unterhaltenden Journalismus kostenfrei anbieten zu können.