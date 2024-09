Bananenrolle mit Mascarpone: In 6 Zutaten zum perfekten Dessert

Wenn du Bananen magst, bist du hier richtig! Wir bereiten heute ein super leckeres Dessert zu, für das du nur sechs Zutaten brauchst. Diese Bananenrolle mit Mascarpone setzt die gelbe Frucht in den Fokus und eignet sich sowohl für einen Kuchen-Nachmittag als auch als Dessert für einen geselligen Abend.

So einfach machst du eine Bananenrolle mit Mascarpone

Hast du Gäste im Haus und kochst für diese, ist es immer schön, ihnen etwas servieren zu können, das nicht nur gut schmeckt, sondern auch schön aussieht. Unsere Bananenrolle mit Mascarpone erfüllt beide dieser Anforderungen. Und was wirklich das Beste ist: Sie braucht nur sechs Zutaten. Perfekt, wenn du für die anderen Gänge schon zu viel eingekauft oder vielleicht sogar Bananen übrig hast, die du noch verarbeiten willst.

Die Bananenrolle mit Mascarpone besteht aus drei Komponenten: karamellisierten Bananen, einer Sahne-Mascarpone-Creme und einer Hülle aus zermahlenen Butterkeksen. Aber die Karamellbananen sind nicht der einzige Teil, in dem Bananen die Hauptrolle spielen. Sie dienen auch als Bindemittel für den Keksboden. Wirklich ein Hochgenuss für Menschen, die den süßen Geschmack von Bananen lieben.

Gut zu wissen: Kann man braune Bananen noch essen? Wir beantworten dir die Frage in unserem Leckerwissen und verraten, was du aus ihnen noch so zubereiten kannst.

Du beginnst damit, die Kekse in einem Multizerkleinerer zu zerkrümeln. Hast du so einen nicht vor Ort, tun es auch ein Gefrierbeutel und ein Nudelholz. Dazu gibst du reife Bananen und vermischst alles so lange, bis sich eine homogene Masse bildet. Die rollst du aus und bestreichst sie mit einer Creme aus Mascarpone, Sahne und Puderzucker. Darauf legst du zwei Bananen, die du vorher karamellisiert hast. Nun heißt es nur noch Aufrollen, in Stücke schneiden und genießen!

Du kannst von dem mild-süßen Geschmack von Bananen gar nicht genug bekommen? Dann wird es Zeit, dass du dir mal unsere anderen leckeren Rezepte damit anschaust! Bereite süße Bananen-Zimtschnecken zu oder verwöhne dich mit Bananen-French-Toast. Auch Bananen-Erdnussbutter-Brownies sind ein Hochgenuss, für den sich besonders sehr reife Bananen eignen.