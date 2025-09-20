Bang Bang Blumenkohl: Wenn Gemüse zum Star wird

Knusprig, würzig und mit einer angenehm cremigen Schärfe: Bang Bang Blumenkohl bringt frischen Schwung auf deinen Teller. Statt wie üblich Fleisch als Hauptzutat zu nutzen, setzt dieses Rezept auf Blumenkohl, der durch seine zarte Konsistenz, die knusprige Panade und die unvergleichlich leckere Soße überzeugt.

Bang Bang Blumenkohl: einfach zubereitet und explosiv lecker

Der Bang Bang Blumenkohl hat seinen Ursprung in der amerikanisch-asiatischen Fusionsküche. Ursprünglich servierte man „Bang Bang Shrimp“ in asiatisch inspirierten Restaurants in den USA, wo das Gericht schnell Kultstatus erlangte. Später entdeckte man, dass auch andere Zutaten ideal zur cremigen Soße passen – wie zum Beispiel Blumenkohl oder Hühnchen.

Der Name ‚Bang Bang‘ geht auf die scharfe Soße zurück, die im Mund förmlich explodiert. Sie besteht aus Mayonnaise, Sweet-Chili-Soße, Sriracha, Reisessig, etwas Salz und Honig. Den Blumenkohl teilst du in Röschen, panierst ihn anschließend und backst ihn im Ofen.

Aus Blumenkohl, ein paar Gewürzen und der cremig-scharfen Soße entsteht ein Gericht, das unkompliziert bleibt und dennoch raffiniert schmeckt. Der Bang Bang Blumenkohl überzeugt sowohl für sich allein als auch als Beilage oder Vorspeise und ist in einer halben Stunde fertig. Streue noch frische Kräuter oder etwas Sesam drüber und genieße ihn.

Von der Bang-Bang-Soße kann man gar nicht genug bekommen. Zum Glück findest du bei Leckerschmecker auch die Rezepte für Bang Bang Chicken und Bang Bang Garnelen. Hast du noch Blumenkohl übrig oder willst auch den Strunk verwerten, dann sind Blumenkohl-Wings mit Blumenkohlreis das richtige Rezept für dich.

Bang Bang Blumenkohl

Für den Blumenkohl: 1 Blumenkohl ca. 800-1000 g

120 g Mehl 405er

1 Ei

100 g Semmelbrösel

1 TL Paprikapulver

1/2 TL Knoblauchpulver

Salz und Pfeffer

1 EL Öl Für die Bang-Bang-Soße: 120 g Mayonnaise

2 EL Sweet-Chili-Soße

1 TL Sriracha

1 EL Reisessig

1 TL Honig

1 Prise Salz Zubereitung Heize den Ofen auf 200 °C Ober-/Unterhitze vor und lege ein Backblech mit Backpapier aus.

Teile den Blumenkohl in Röschen.

Vermenge Mehl, Paprikapulver, Knoblauchpulver, Salz und Pfeffer in einem tiefen Teller.

Verquirle das in Ei in einem weiteren tiefen Teller. In einen dritten füllst du die Semmelbrösel.

Tauche die Blumenkohlröschen nun zuerst in die Mehlmischung, danach ins Ei und schließlich in die Semmelbrösel.

Lege die panierten Röschen aufs Backblech und träufle etwas Öl über sie.

Backe sie dann für etwa 20 Minuten, bis sie knusprig und goldbraun sind. Wende die Röschen nach der Hälfte der Zeit.

Vermische alle Zutaten für die Soße miteinander, bis sie schön cremig ist.

Verteile den Blumenkohl auf einem Teller und übergieße ihn mit der Soße.

