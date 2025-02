Hast du schon mal Bang Bang Chicken probiert?

Ich bin ein großer Fan der chinesischen Küche. Das Bang Bang Chicken hat es mir dabei besonders angetan. Dieses Gericht aus der Sichuan-Küche vereint zartes Hühnerfleisch mit einer würzigen Soße, die durch ihre Schärfe und Süße besticht. Leckerer geht es kaum.

Bang Bang Chicken ganz einfach zu Hause selber machen

Die chinesische Provinz Sichuan ist bekannt für ihre würzige und aromatische Küche. Traditionell bereiten Straßenverkäufer dieses Gericht zu, indem sie gekochtes Hühnerfleisch mit Stößeln bearbeiten, um es zarter zu machen und die Soße besser aufzunehmen. Der Name „Bang Bang“ stammt von dem klopfenden Geräusch, das dabei entsteht. In den 80er Jahren wurde das Gericht in Großbritannien sehr populär.

Was macht Bang Bang Chicken so besonders? Die Antwort lautet: das zarte Fleisch und die cremige Soße! Für sie mischen wir Mayonnaise, Sweet Chili Soße, Sriracha und etwas Honig miteinander. Zusammen mit dem innen zarten und außen knusprigen Hähnchen entsteht ein absoluter Genuss.

Für die Zubereitung zu Hause brauchst du das Fleisch aber nicht mit Stößeln zu bearbeiten. Verwende einfach zartes Hähnchenfilet von guter Qualität. Das wird mit einer Mischung aus Buttermilch, Mehl, Speisestärke, Ei und Gewürzen überzogen und anschließend in Pankomehl gewälzt. Danach brätst du die Filetstreifen in einer Pfanne 🛒 mit ausreichend Öl an und lässt es danach auf einem Küchentuch abtropfen. Zum Schluss träufelst du die leckere Soße über das Hähnchen und genießt einfach nur noch. Mmh!

Richtig lecker sind auch die Crispy Chicken Wings oder die Lemon Pepper Wings. Chicken Wings kann man übrigens auch im Airfryer zubereiten.

Bang Bang Chicken Anke keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 20 Minuten Min. Zubereitungszeit 6 Minuten Min. Gesamtzeit 26 Minuten Min. Portionen 4 Zutaten 1x 2x 3x Für die Soße: 235 g Mayonnaise

135 g Sweet Chili Soße

1 TL Sriracha-Soße

2 TL Honig Für das Hühnchen: 680 g Hähnchenfilets

245 ml Buttermilch

95 g Mehl 405er

65 g Maisstärke

1 großes Ei raumtemperiert

1 TL Sriracha-Soße

1/2 TL Knoblauchpulver

Salz und Pfeffer

1/8 TL Cayennepfeffer optional

215 g Pankomehl

Rapsöl

Petersilie Zubereitung Vermenge die Zutaten für das Dressing miteinander und stelle es danach erst einmal wieder beiseite.

Schneide das Hähnchenfilet in Streifen.

Verrühre Buttermilch, Mehl, Speisestärke, Ei, Sriracha, Knoblauchpulver, Salz, Pfeffer sowie optional Cayennepfeffer und lege die Hähnchenstreifen in die Mischung. Sie sollten von allen Seiten mit ihr bedeckt sein.

Verteile das Pankomehl auf einem Teller.

Hole das Fleisch aus der Mischung und schüttele überschüssigen Teig vorsichtig ab. Wälze das Fleisch danach im Pankomehl. Wiederhole dies mit den restlichen Hähnchenstücken.

Erhitze ausreichend Öl in einer Pfanne und brate das panierte Fleisch darin 2-3 Minuten pro Seite an.

Lass das Hähnchen auf einem Küchenpapier abtropfen.

Serviere das Bang Bang Chicken mit der Soße.

