Leckeres Frühstücksdessert: Banoffee-Overnight-Oats

Banoffee-Overnight-Oats vereinen die Aromen eines klassischen Banoffee Pies mit der Cremigkeit und frischen Leichtigkeit von Overnight-Oats. Mit diesem Rezept startest du unkompliziert in den Tag und gibst deinem Morgen ein wohliges Gefühl. Einfache Zutaten ergeben im Handumdrehen ein Frühstück, das dich sättigt und glücklich macht. Lass uns loslegen!

Genuss in Schichten: Banoffee-Overnight-Oats

Der Banoffee Pie hat seinen Ursprung in der englischen Küche. In den 1970er-Jahren servierte ein Pub in East Sussex zum ersten Mal den berühmten Banoffee Pie: eine Torte aus Keksboden, Karamell, Sahne und Bananen. Der Name setzt sich aus „banana“ und „toffee“ zusammen und wurde schnell zu einem festen Begriff in der britischen Dessertkultur. Heute kennt man Banoffee Pie weit über die Insel hinaus.

Mit den Banoffee-Overnight-Oats holst du dir den Geschmack des englischen Kuchen-Klassikers ins Glas oder die Schüssel, ganz ohne viel Aufwand und Backen.

Die Zutaten für Banoffee-Overnight-Oats erinnern an die Süße des Originaldesserts, lassen sich aber unkompliziert in den Alltag integrieren. Haferflocken bilden die Basis und liefern Ballaststoffe, die lange satt machen. Reife Bananen bringen ihre natürliche Süße ein, während Milch den Haferflocken eine angenehme Konsistenz verleiht. Ein Klecks Karamell rundet das Ganze ab. Wer mag, gibt noch ein paar Schokostückchen oder Kakaopulver hinzu. Du entscheidest, ob du es schlicht hältst oder mit Toppings wie gehackten Nüssen, etwas Kokos oder Zimt verfeinerst.

Mit den Banoffee-Overnight-Oats genießt du ein schnelles Frühstück, das sich am Vorabend vorbereiten lässt. Auch als Snack am Nachmittag oder als süße Mahlzeit nach dem Training passt das Rezept perfekt.

Banoffee-Overnight-Oats Anke keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 10 Minuten Min. Kühlzeit 4 Stunden Std. Gesamtzeit 4 Stunden Std. 10 Minuten Min. Portionen 2 Zutaten 1x 2x 3x Für die Banoffee-Schicht: 1/2 Banane

90 g Haferflocken zart

1 EL Ahornsirup

Zimt nach Geschmack

180 ml Milch oder pflanzliche Alternative Für die Karamell-Schicht: 3 EL Pekannussbutter oder andere Nussbutter

1,5 EL Ahornsirup

1 Prise Salz Für die Vanillecreme-Schicht: 150 g griechischer Joghurt

1 EL Ahornsirup

1/2 TL Vanilleextrakt online z.B. hier 🛒 Zum Garnieren: 1/2 Banane

Schokocreme optional

Schokoladenraspeln Zartbitter, optional

Kakaopulver optional Zubereitung Zerdrücke die Banane und vermische sie mit Haferflocken, Ahornsirup, Zimt und Milch in einer Schüssel. Fülle die Masse in 2 Gläser, decke diese ab und stelle sie mindestens 4 Stunden, besser noch über Nacht, in den Kühlschrank.

Vermische für das Karamell die Nussbutter mit Ahornsirup und einer Prise Salz.

Rühre den Joghurt mit Ahornsirup und Vanilleextrakt für die Vanillecreme glatt.

Hole die Gläser aus dem Kühlschrank und gib das Karamell obendrauf.

Anschließend verteilst du die Vanillecreme darauf.

Garniere die Banoffee-Overnight-Oats nach Belieben mit Bananenscheiben, Schokocreme, Schokoraspeln und/oder Kakaopulver.

