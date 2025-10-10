Bao Buns mit Austernpilzen: veganes Streetfood der Extraklasse

Streetfood geht immer. Kleine Häppchen, die man mit der Hand auch mal im Stehen futtern kann, sind perfekt für Gartenpartys oder auch eine schnelle Mahlzeit zwischendurch einfach hervorragend geeignet. Diese Bao Buns mit Austernpilzen zum Beispiel sind eine perfekte Zwischenmahlzeit, die auch noch ganz ohne tierische Produkte auskommt. Sie überzeugen mit einem fluffigen Äußeren und einer saftig-aromatischen Füllung. Hunger? Dann bereite sie doch direkt zu!

Rezept für Bao Buns mit Austernpilzen

Bao Buns erobern die Streetfood-Szene seit einiger Zeit. Sie bestehen aus Hefeteig, der ausgerollt, gefaltet und dann gedämpft wird. Dadurch bekommt er eine besonders fluffige Konsistenz und eine griffige Struktur, die für diese Art von Gebäck so bezeichnend ist. Am besten dämpfst du die Buns in einem Bambusdämpfer.

Während das passiert, kannst du dich um die Füllung deiner Bao Buns mit Austernpilzen kümmern. Diese besteht aus – wie könnte es anders sein – Austernpilzen. Diese brauchst du nicht zu waschen, denn Pilze saugen sich mit Wasser voll und werden dadurch beim Braten nicht knusprig. Bürste sie einfach ab und entferne jegliche eventuellen Verschmutzungen. Zerrupfe die Pilze dann in lange Steifen. Beim Anbraten ist eines wichtig: Temperatur. Die Pfanne sollte richtig heiß sein, damit die Pilze eine knusprige Kruste bilden und somit schöne Röstaromen bekommen. Lösch sie dann mit einer Hoisinsoße ab, die ihnen eine klebrige, süße Hülle verpasst.

Neben den Pilzen brauchst du für die Füllung der Bao Buns mit Austernpilzen Gurken, Möhren und Koriander. Auch Limettensaft und Chiliöl machen sich großartig in den fluffigen Brötchen. Befülle sie nach Lust und Laune und serviere sie mit einem Soja-Limetten-Sesam-Dip. So schmecken sie einfach nur hervorragend und sorgen garantiert für gute Laune.

Streetfood hat international so einige kulinarische Geheimtipps auf Lager. Probiere auch mal Zapiekanki aus Polen, eine Art Pizzabaguettes mit Champignons, Käse und Ketchup. Oder du bereites Elote zu, mexikanischen Streetfood-Mais mit Chili und Käse. Du bist eher süß unterwegs? Dann sind japanische Dango-Spieße bestimmt etwas für dich!

Bao Buns mit Austernpilzen Nele Rezept drucken Rezept pinnen Zutaten Für den Teig: 250 g Weizenmehl Type 550

1 TL Trockenhefe

1 TL Zucker

½ TL Salz

125 ml lauwarmes Wasser

1 EL Pflanzenöl Für die Füllung: 300 g Austernpilze

1 Knoblauchzehe

2 EL Pflanzenöl

4 EL Hoisinsauce

1 kleine Salatgurke

1 Möhre

1 Limette Saft

frischer Koriander nach Geschmack

Chiliöl nach Belieben Für den Dip: 3 EL Sojasauce

1/2 Limette Saft

1 TL gerösteter Sesam Zubehör (z.B. dieser hier 🛒 1 Bambusdämpfer Zubereitung Für die Bao Buns: Vermische Mehl, Trockenhefe, Zucker und Salz in einer Schüssel. Gieße das lauwarme Wasser und das Öl dazu. Knete alles zu einem geschmeidigen Teig. Decke die Schüssel ab und lass den Teig an einem warmen Ort ca. 1 Stunde gehen, bis er sich verdoppelt hat. Teile den Teig in 8 Portionen. Rolle jede zu einem Oval aus. Pinsle die Mitte mit etwas Öl ein, falte den Teig einmal und lege ihn auf ein kleines Stück Backpapier. Lass die geformten Buns weitere 20 Minuten ruhen. Setze die Buns mit dem Backpapier in einen Bambusdämpfer (alternativ: Sieb über Topf mit Wasser) und dämpfe sie bei geschlossenem Deckel ca. 10 Minuten. Für die Füllung: Zupfe derweil die Austernpilze in Streifen. Reibe eine Knoblauchzehe. Erhitze Öl in einer heißen Pfanne und brate die Pilze darin scharf an, bis sie Farbe bekommen. Vermische den Knoblauch mit der Hoisinsauce und lösch damit ab. Rühre gut um, bis die Pilze schön glänzen. Schneide Gurke und Möhre in feine Streifen. Beträufle sie mit Limettensaft. Für die fertigen Bao Buns: Verrühre Sojasauce, Limettensaft und Sesam zu einem Dip. Öffne die gedämpften Buns vorsichtig. Fülle sie mit den Hoisin-Pilzen, Gemüse, Koriander und etwas Chiliöl. Reiche den Dip dazu.

