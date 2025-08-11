Basilikum-Dip schmeckt selbst gemacht besser als vom Feinkosthändler

Dips gehören zum Sommer einfach dazu. Denn es gibt unzählige Gelegenheiten, zu denen man sie servieren kann. Ein Picknick ohne Dips? Undenkbar! Auch ein BBQ ist ohne Dips, in die man Brot, Gemüse und Cracker eintunken kann, nur halb so schön. Ein gemütlicher Abend auf Balkon oder Terrasse mit Cocktail in der Hand ist nur perfekt, wenn es dazu Fingerfood und passende Dips gibt. Die Liste könnte noch ewig so weitergeführt werden. Aber sparen wir uns das und bereiten lieber einen Basilikum-Dip zu.

Basilikum-Dip: 10-Minuten-Rezept

Unter den mediterranen Kräutern ist Basilikum der Star. In der italienischen Küche gibt es kaum eine Spezialität, der das Kraut nicht das gewisse Etwas verleiht. Bei unserem Dip spielt Basilikum sogar die Hauptrolle. Denn sind wir mal ehrlich, ohne wäre der Aufstrich ziemlich langweilig und gewöhnlich.

Bist du auf ein Fest eingeladen und hast den Auftrag erhalten, etwas für das Büffet mitzubringen? Dann mache unbedingt unseren Basilikum-Dip. Zwischen Hummus, Fetacreme und Zaziki sticht er einerseits mit seinem intensiven Aroma sofort heraus. Andererseits ist er in nur zehn Minuten zubereitet. Während andere Stunden in der Küche stehen, um etwas vorzubereiten, bist du schnell fertig und kannst dich wieder anderen Dingen widmen. Klingt ziemlich gut, oder?

Für den Dip brauchst du ordentlich Basilikum. Zwei bis drei Handvoll sollten es schon sein. Schließlich soll der Aufstrich auch ordentlich nach dem Kraut schmecken und nicht so, als hätte er nur mal neben einem Basilikumzweig gelegen. Du weißt, was ich meine.

Auch Knoblauch gehört hinein, ebenso Olivenöl, Frischkäse, Salz und Pfeffer sowie Crème fraîche. Mixe zuerst Knoblauch, Basilikum und Olivenöl gut durch zu einer cremigen Paste. Ist sie zu flüssig, gib gern noch Basilikumblätter hinzu. Ist sie zu fest, kann noch etwas Olivenöl nicht schaden. Als nächstes rührst du Frischkäse und Crème fraîche glatt, gibst die Basilikumpaste hinzu und würzt mit Salz und Pfeffer. Das war’s auch schon.

Tipp: Eine frische Note bekommt der Basilikum-Dip, wenn du noch etwas Schale einer Bio-Zitrone untermischst. Oder du bereitest zwei Varianten vor: einmal mit und einmal ohne Zitronenabrieb.

Brot, Gemüse, Fleisch, Cracker – alle diese Köstlichkeiten haben eins gemeinsam: Eingetunkt in einen Dip schmecken sie noch besser. Damit aber nicht nur eine Schale mit einer Paste auf dem Tisch steht, probiere doch auch mal den levantinischen Zucchini-Knoblauch-Dip Lib el Kousa. Aromatisch würzig und somit ideal fürs BBQ ist unser Gorgonzola-Walnuss-Dip. Das gilt auch für einen Knoblauch-Dip, der fast schon zu den Klassikern unter den Pasten gehört.