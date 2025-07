Dir ist heiß? Dieser Basilikum Spritz hilft

Sag tschüss zu Hugo und Aperol und hallo zu Basilikum Spritz! Das ist unser neuer Lieblingsdrink des Sommers – strahlend grün in der Farbe, erfrischend im Geschmack und einfach zubereitet. Schnapp dir eine Handvoll Zutaten und bereite schon mal deinen Lounge-Platz auf der Terrasse vor, wir mixen einen Drink!

Basilikum Spritz für heiße Tage

Der Sommer ist mit seiner nächsten Hitzewelle am Start und wir können kaum anders, als auf den Straßen von Schatten zu Schatten zu springen und uns zu freuen, dass sich Wasserhähne extra kalt einstellen lassen. Ein kaltes Fußbad steht also bereit, ein Fächer liegt im Garten neben dem Liegestuhl im Schatten. Alles, was jetzt noch zum absoluten Glück fehlt, ist ein kaltes Getränk.

Wie gut, dass wir vor Kurzem Basilikum Spritz für uns entdeckt haben. Der stellt alle bisherigen Spritz-Cocktails in den Schatten, denn er schmeckt extra sommerlich, leicht herb und vor allem: erfrischend. Noch dazu sieht er einfach hübsch aus, wenn er im langsam beschlagenden Glas auf einem Tablett steht und nur darauf wartet, deinen Durst zu stillen.

Die Zubereitung von Basilikum Spritz ist wirklich einfach. Du benötigst zunächst einen Basilikumsirup, den du mit Zucker, Wasser und Basilikum selbst machen kannst. Wir finden allerdings, dass es schwierig ist, den reinen Basilikumgeschmack zu extrahieren. Daher greifen wir für diesen Drink gern auf fertigen Sirup zurück. Dieser hat eine intensivere Farbe und einen tollen Geschmack. Neben dem Sirup brauchst du außerdem Limoncello, Prosecco und Mineralwasser. Natürlich dürfen auch Eiswürfel und eine Limette nicht fehlen.

Hast du all deine Zutaten beisammen, kann es schon losgehen. Schneide die Limette in dünne Scheiben und lege sie in ein Glas. Drücke sie ein wenig an und fülle das Glas mit Eiswürfeln auf. Darauf kommen nun der Basilikumsirup und Limoncello, bevor du mit Prosecco auffüllst und für etwas extra Spritzigkeit einen Schuss Mineralwasser hinzufügst. Noch eine Basilikumspitze obendrauf und fertig ist ein Basilikum Spritz, der sich sehen lassen kann. Soo lecker!

Basilikum Spritz Nele keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 5 Minuten Min. Gesamtzeit 5 Minuten Min. Portionen 2 Zutaten 1x 2x 3x 1 Bio-Limette

Eiswürfel

60 ml Limoncello

30 ml Basilikumsirup z.B. dieser hier 🛒

260 ml Prosecco

100 ml Mineralwasser

frisches Basilikum Zubereitung Schneide die Limette in dünne Scheiben. Verteile sie auf zwei Gläser und drücke sie leicht an.

Fülle die Gläser mit Eiswürfeln.

Gieße je 30 ml Limoncello und 15 ml Basilikumsirup hinein. Fülle mit je 130 ml Prosecco und 50 ml Mineralwasser auf.

Garniere den Drink mit einer Basilikumspitze und rühre einmal um.

