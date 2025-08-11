Mit Hausmannskost in den Tag: deftiges Bauernfrühstück

Du hattest ein tolles Wochenende mit deinen Lieben, reichlich gutem Essen und leckeren Drinks. Doch nun brummt der Kopf? Mit unserem deftigen Bauernfrühstück wirst du ihn schnell wieder los. Aus Kartoffeln, Zwiebeln, Speck und Eiern bereiten wir das deftige Frühstück zu und sorgen dafür, dass der Tag trotz verzögertem Start gut wird.

Bauernfrühstück wie bei Oma

Das Bauernfrühstück, auch als Bauernomelett bekannt, hat seinen Ursprung in der bäuerlichen Küche und entwickelte sich im Laufe der Zeit zu einem beliebten, bodenständigen Gericht. Dabei wurden häufig übrig gebliebene Kartoffeln vom Vortag verwertet. Die Bauern kombinierten die Kartoffeln mit Eiern, um ein nahrhaftes und sättigendes Gericht zu schaffen. Die Zugabe von Zwiebeln und Speck verlieh dem Ganzen eine herzhafte Note und sorgte dafür, dass das Bauernfrühstück nicht nur praktisch, sondern auch äußerst schmackhaft war.

Häufig diente das Bauernfrühstück auch als Resteverwertung. Hinein kam, was weg musste. Neben Kartoffeln waren das häufig Gemüsereste sowie Schinken und Speck, aber auch Salami oder Fleischreste. Immer dabei: die Gewürzgurke. Auch in unserem Rezept sind der Kreativität keine Grenzen gesetzt – du kannst das Pfannengericht ganz nach deinen Vorlieben zubereiten.

In vielen Rezepten werden gegen Ende des Garvorgangs verrührte Eier über die Kartoffeln gegeben und das Gericht wie ein Omelett oder Rührei fertig gegart. Wir haben uns bei unserer Version des Bauernfrühstücks für Spiegeleier entschieden. Ob Rührei, Spiegelei oder zugeklappt als Omelett, bleibt ganz deinem Geschmack überlassen.

Die enthaltenen Proteine aus Eiern und Speck im Bauernfrühstück sorgen für langanhaltende Energie und tragen dazu bei, dich bis zur nächsten Mahlzeit satt zu halten. Die Kartoffeln liefern Kohlenhydrate, die als Energiespender dienen, während die Zwiebeln dem Gericht eine aromatische Note verleihen.

