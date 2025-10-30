Bauerntopf mit Rosenkohl und Hackfleisch: ein warmer Eintopf für kalte Tage

Im Herbst dürfen wir uns endlich wieder über frischen Kohl im Supermarkt oder dem Wochenmarkt freuen. Mit von der Partie: der Rosenkohl. Der kommt wie gerufen, denn wir haben Lust auf einen deftigen Bauerntopf mit Rosenkohl, Kartoffeln und Möhren. Sind alle Zutaten beisammen, kann es auch schon losgehen.

Fans deftiger Küche lieben diesen Bauerntopf mit Rosenkohl und Hackfleisch

Gerichte, die von innen wärmen und ein wohliges Gefühl nach dem Genuss hinterlassen, kommen im Herbst gerade recht. Wenn es wieder kälter wird, dann stehen rustikale Eintöpfe hoch im Kurs. Einer von ihnen ist der Bauerntopf, den du in zig verschiedenen Varianten zubereiten kannst. Da wir Gemüse lieben, haben wir uns heute für die Version mit Rosenkohl, Kartoffeln und Möhren entschieden.

Auch Hackfleisch, Zwiebel und Knoblauch sowie stückige Tomaten aus der Dose und Gewürze wie Majoran und Paprikapulver kommen in den Bauerntopf mit Rosenkohl und verleihen ihm ein würziges Aroma. Bevor wir aber den ersten Löffel endlich in den Topf tunken dürfen, müssen wir das Gericht noch zubereiten.

Wasche, schäle und schneide Kartoffeln und Möhren in mundgerechte Stücke. Putze den Kohl und teile große Röschen in zwei Hälften. Zwiebel und Knoblauch werden ebenfalls geschält und klein gehackt.

Danach erhitzt du Öl in einem Topf 🛒 und brätst zuerst das Hack darin krümelig an. Sobald es leicht braun wird, kommen Zwiebel und Knoblauch hinzu. Sind sie angeschwitzt, ist es Zeit für das Gemüse. Gib Rosenkohl, Möhren und Kartoffeln dazu, brate alles kurz an. Nun fügst du das Tomatenmark hinzu und röstest es ebenfalls mit an. Lösche anschließend mit den stückigen Tomaten und der Brühe ab, würze mit Salz, Pfeffer, Paprikapulver und Majoran und lass den Bauerntopf abgedeckt 30 Minuten köcheln.

Tipp: Kocht die Flüssigkeit dabei zu stark ein, gieße noch etwas Gemüsebrühe hinzu. Mach also gleich etwas mehr als angegeben.

Ist das Gemüse gar, schmeckst du noch einmal ab und kannst den Bauerntopf mit Rosenkohl direkt genießen. Frisches Brot schmeckt besonders gut dazu.

Bauerntopf mit Rosenkohl und Hackfleisch Judith Rezept drucken Rezept pinnen Zutaten 500 g Kartoffeln

300 g Möhren

300 g Rosenkohl

1 Zwiebel

2 Knoblauchzehen

2 EL Olivenöl

300 g gemischtes Hackfleisch

1 EL Tomatenmark

1 Dose stückige Tomaten

300 ml Gemüsebrühe

1 TL Paprikapulver edelsüß

1 TL getrockneter Majoran

Salz und Pfeffer Zubereitung Schäle die Kartoffeln und Möhren und schneide sie in mundgerechte Stücke. Putze den Rosenkohl, entferne die äußeren Blätter und halbiere große Exemplare. Schäle Zwiebel und Knoblauch und hacke sie klein. Erhitze in einem großen Topf das Olivenöl und brate das Hackfleisch darin krümelig und leicht braun an. Gib anschließend Zwiebel und Knoblauch hinzu und schwitze sie mit an. Füge Möhren, Kartoffeln und den Rosenkohl mit in den Topf, verrühre alles gut miteinander. Gib Tomatenmark mit in den Topf und röste es kurz mit an. Lösche mit den stückigen Tomaten und der Gemüsebrühe ab und würze mit Paprikapulver, getrocknetem Majoran, Salz und Pfeffer. Lass den Bauerntopf abgedeckt ca. 30 Minuten auf mittlerer Stufe köcheln, bis das Gemüse gar ist und rühre dabei gelegentlich um. Reduziert die Flüssigkeit beim Kochen zu stark, gieße mit etwas mehr Brühe auf. Verteile den Bauerntopf auf Teller und serviere ihn heiß mit frischem Brot. Notizen Lust auf gemütliche Stimmung beim Essen? Dann kommt hier eine DIY-Idee in Form von einem Teelicht aus Besenheide

