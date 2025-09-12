Bayerischer Kartoffelsalat wie vom Oktoberfest: zünftige Beilage

Die bayerische Variante des Kartoffelsalats ist nicht nur ein regionaler Küchenklassiker aus dem Süden, sondern bietet sich außerdem als perfekte Beilage zu einem Oktoberfest-Essen an. Dieser simple aber dennoch raffinierte Salat ist zudem einfach in der Zubereitung.

Rezept für bayerischen Kartoffelsalat

Der bayerische Kartoffelsalat besticht vor allem durch sein deftiges Aroma. Zubereitet wird er mit Gewürzgurken, festkochenden Kartoffeln, angebratenem Speck und Zwiebel. Damit er nicht zu trocken wird, kommen noch Brühe und ein Dressing aus Öl, Senf und Essig dazu.

Für den Salat kochst du zuerst die Kartoffeln in einem großen Topf gar. Währenddessen schälst du eine Zwiebel und schneidest sie in Würfel. Hacke Schnittlauch und die Petersilie und schneide die Gewürzgurken in Scheibchen. Den Speck würfelst du ebenfalls und brätst ihn danach in einer Pfanne mit etwas Öl knusprig an. Erhitze die Gemüsebrühe und lass die Zwiebelwürfel darin ziehen. Das macht sie bekömmlicher.

Fehlt noch das Dressing, für das du Weißweinessig, Öl, Salz, Pfeffer und süßen Senf miteinander vermischst.

Ist dies erledigt, pellst du die Kartoffeln und schneidest sie in Stücke. Fülle die Kartoffeln, sie sollten noch lauwarm sein, in eine Schüssel, gib den Speck sowie die Gewürzgurken hinzu und übergieße alles mit der Zwiebel-Brühe.

Jetzt kommt das Dressing hinzu. Rühre alles gut um und lass den Salat für mindestens 30 Minuten durchziehen. Den Schnittlauch und die Petersilie streust du erst darüber, wenn du den bayerischen Kartoffelsalat servierst. Genieße ihn als Hauptgericht oder als Beilage zu anderen typischen Oktoberfest-Spezialitäten wie einem Backhendl.

