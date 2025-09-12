Bayerischer Kartoffelsalat wie vom Oktoberfest: zünftige Beilage

Die bayerische Variante des Kartoffelsalats ist nicht nur ein regionaler Küchenklassiker aus dem Süden, sondern bietet sich außerdem als perfekte Beilage zu einem Oktoberfest-Essen an. Dieser simple aber dennoch raffinierte Salat ist zudem einfach in der Zubereitung.
Rezept für bayerischen Kartoffelsalat
Der bayerische Kartoffelsalat besticht vor allem durch sein deftiges Aroma. Zubereitet wird er mit Gewürzgurken, festkochenden Kartoffeln, angebratenem Speck und Zwiebel. Damit er nicht zu trocken wird, kommen noch Brühe und ein Dressing aus Öl, Senf und Essig dazu.
Für den Salat kochst du zuerst die Kartoffeln in einem großen Topf gar. Währenddessen schälst du eine Zwiebel und schneidest sie in Würfel. Hacke Schnittlauch und die Petersilie und schneide die Gewürzgurken in Scheibchen. Den Speck würfelst du ebenfalls und brätst ihn danach in einer Pfanne mit etwas Öl knusprig an. Erhitze die Gemüsebrühe und lass die Zwiebelwürfel darin ziehen. Das macht sie bekömmlicher.
Fehlt noch das Dressing, für das du Weißweinessig, Öl, Salz, Pfeffer und süßen Senf miteinander vermischst.
Ist dies erledigt, pellst du die Kartoffeln und schneidest sie in Stücke. Fülle die Kartoffeln, sie sollten noch lauwarm sein, in eine Schüssel, gib den Speck sowie die Gewürzgurken hinzu und übergieße alles mit der Zwiebel-Brühe.
Jetzt kommt das Dressing hinzu. Rühre alles gut um und lass den Salat für mindestens 30 Minuten durchziehen. Den Schnittlauch und die Petersilie streust du erst darüber, wenn du den bayerischen Kartoffelsalat servierst. Genieße ihn als Hauptgericht oder als Beilage zu anderen typischen Oktoberfest-Spezialitäten wie einem Backhendl.
Kartoffelsalate gibt es in zig verschiedenen Varianten. Probiere auch mal die anderen Rezepte. Schnell gemacht ist dieser Kartoffel-Gurken-Salat. Der griechische Kartoffelsalat mit Feta und Oliven ist ebenfalls eine Bereicherung für jeden Speiseplan. Einen Kartoffelsalat mit modernem Twist genießt du mit diesem Smashed-Potatoe-Salat.
Bayerischer Kartoffelsalat
Zutaten
- 1 kg festkochende Kartoffeln
- Salz und Pfeffer
- 1 rote Zwiebel
- 2 Gewürzgurken
- 1 Bund Schnittlauch
- Petersilie
- 100 g Speck
- 1 EL Olivenöl
- 250 ml Gemüsebrühe
- 4 EL Weißweinessig
- 5 EL Rapsöl
- 1 TL süßer Senf
Zubereitung
- Koche die Kartoffeln mit Schale in einem Topf mit Salzwasser gar.
- Schäle und hacke in der Zeit, in der die Kartoffeln kochen, die Zwiebel klein. Schneide die Gewürzgurken in Scheiben. Wasche und hacke den Schnittlauch und die Petersilie. Schneide den Speck in Würfel.
- Erhitze die Gemüsebrühe, gib die Zwiebelwürfel hinzu und weiche sie für eine bessere Bekömmlichkeit darin ein. Erhitze einen EL Öl in einer Pfanne und brate den Speck darin knusprig an.
- Vermenge für das Dressing Weißweinessig, Öl, Senf, Salz, Pfeffer miteinander.
- Gieße das Wasser anschließend ab und lasse die Kartoffeln leicht auskühlen. Pelle die gekochten Kartoffeln ab und schneide sie in Stücke.
- Fülle die noch lauwarmen Kartoffelstücke zusammen mit den Gurkenscheiben und dem Speck in eine große Schüssel und gieße die warme Brühe mit der Zwiebel und das Dressing darüber. Mische alles gut durch und stelle den Salat für mindestens 30 Minuten zum Durchziehen in den Kühlschrank.
- Mische vor dem Servieren noch einmal alles gut durch und bestreue den Salat mit den Schnittlauchröllchen und der gehackten Petersilie.