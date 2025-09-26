Bayerischer Krautsalat mit Speck: besonders lecker zum Oktoberfest

Wir feiern Oktoberfest und servieren einen bayerischen Krautsalat mit Speck. Die leckere Beilage schmeckt hervorragend zu Brezn, Leberkas und Brathendl. Noch dazu ist der Salat einfach zubereitet. Bringe ein Stück bayerische Tradition auf deinen Tisch!

Schmeckt wie beim Münchner Oktoberfest: bayerischer Krautsalat

Bayerischer Krautsalat ist ein echter Klassiker der süddeutschen Küche und gehört zu jedem Oktoberfest. Durch seine erfrischende Säure und den knackigen Biss des Weißkohls passt er perfekt zu deftigen Speisen wie Brathähnchen und Schweinshaxe. Dank seiner einfachen Zubereitung eignet er sich für viele Gelegenheiten, sei es für ein großes Fest, einen Grillabend oder einfach ein gemütliches Abendessen mit Freunden oder der Familie.

Ein weiterer Pluspunkt des bayerischen Krautsalats ist seine Vielseitigkeit. Er lässt sich gut vorbereiten und schmeckt am nächsten Tag sogar noch besser, da er dann so richtig durchgezogen ist. Planst du eine Feier, kannst du ihn auch in größeren Mengen vorbereiten. Zudem benötigt der Salat keine teuren oder exotischen Zutaten – er besteht aus Weißkohl, Speck, Zwiebeln, Essig, Öl, Kümmel, Senf sowie Salz und Pfeffer.

Kümmel verleiht dem Krautsalat eine würzige, leicht scharfe Note, die gut mit der Frische und Säure des Krauts harmoniert. Der Kümmel reduziert die blähenden Wirkungen von Kohl. Da Weißkraut für viele schwer verdaulich sein kann, hilft Kümmel dabei, die Verdauung zu unterstützen und unangenehmes Völlegefühl oder Blähungen zu vermeiden.

Der würzige Salat gehört zu einem zünftigen Oktoberfest wie Bier und Dirndl. Mit unserem Rezept schmeckt der bayerische Krautsalat wie auf dem Münchner Oktoberfest.

Wir haben noch weitere tolle Rezept für dein Oktoberfest-Buffet für dich. Wie wäre es mit einem leckeren Weißwurstsalat mit Bierdressing? Auch diese gefüllten Brezeln mit Käse oder Fleisch schmecken wie auf dem Oktoberfest. Natürlich darf außerdem selbst gemachter Obazda auf keinen Fall fehlen.

Für die passende Deko zum Oktoberfest sorgen unsere Kollegen von Geniale Tricks. Sie zeigen dir, wie du eine Oktoberfest-Girlande basteln kannst.

Bayerischer Krautsalat mit Speck Anke 4 ( 66 Bewertungen) Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 30 Minuten Min. Ziehzeit 3 Stunden Std. Gesamtzeit 3 Stunden Std. 30 Minuten Min. Portionen 4 Zutaten 1x 2x 3x Für den Krautsalat: 750 g Weißkohl

1 TL Salz Für das Dressing: 100 g Speckwürfel

1 kleine Zwiebel

3 EL Weißweinessig

125 ml Gemüsebrühe

1/2 EL Kümmel ganz oder gemahlen

1 TL Senf scharf

4 EL Öl

Salz und Pfeffer

frische Petersilie gehackt, optional Zubereitung Viertel den Kohl, putze und wasche ihn. Schneide ihn dann in feine Scheiben oder raspele mit Hilfe einer Gemüsereibe 🛒

Bestreue ihn mit Salz und lass ihn zugedeckt einige Minuten ziehen.

Brate die Speckwürfel bei schwacher Hitze an, bis das Fett austritt.

Schäle die Zwiebel, zerkleinere sie und brate sie mit an, bis sie glasig ist. Gieße Essig und Brühe dazu und lass alles aufkochen. Rühre zum Schluss Kümmel, Senf und Öl unter.

Vermische den Kohl mit dem Dressing und lass den Salat mindestens 3 Stunden ziehen.

Schmecke den bayerischen Krautsalat vor dem Servieren noch mit Salz und Pfeffer ab und bestreue ihn nach Belieben mit gehackter Petersilie.

