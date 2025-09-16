Bayerischer Wurstsalat: Brotzeit-Klassiker für Zuhause

Der bayerische Wurstsalat darf bei einer deftigen Brotzeit nicht fehlen. Traditionell wird der Salat aus in Streifen geschnittener Lyoner-Wurst, Emmentaler, Gewürzgurken und Zwiebeln zubereitet. Hinzu kommt ein würziges Dressing aus Essig, Öl, Gewürzen und Gurkenwasser. Diesen Klassiker musst du einfach probieren, selbst wenn du nicht in Bayern wohnst.

Einfache Zubereitung: Bayerischer Wurstsalat

Wurst, Käse und ein paar eingelegte Gurken gehören bei einer guten Brotzeit einfach zur Grundausstattung. Kein Wunder, dass im bayerischen Wurstsalat genau diese Zutaten ebenfalls zu finden sind. Kaufen musst du den Salat für deine eigene Oktoberfest-Party aber nicht. Denn die Zubereitung ist kinderleicht, weshalb es keine Ausreden gibt, warum der Salat auf deinem Büffet fehlt.

Basis des bayerischen Wurstsalates ist eine Lyoner. Das ist eine spezielle Form der Brühwurst. Kaufe sie am besten in Scheiben, damit sie sich besser in Streifen schneiden lässt. Dazu kommt noch Emmentaler Käse, der ebenfalls in dünne Streifen geschnitten wird. Die Zwiebel schälst du und schneidest sie in feine Ringe. Fehlen noch die Gewürzgurken, die in Scheiben geschnitten werden.

Neben den richtigen Zutaten für den Salat kommt es natürlich auch auf das Dressing an. Das mischst du aus Weißweinessig, Sonnenblumenöl, Senf, einer Prise Zucker, Salz, Pfeffer und etwas Gurkenwasser zusammen. Vermenge alle Zutaten für den Salat in einer Schüssel, übergieße sie mit dem Dressing und mische alles gut durch. Bevor du den Salat genießen kannst, lass ihn vorher noch mindestens zehn Minuten ziehen. Wenn das Dressing Zeit hat, in die Wurst und den Käse einzuziehen, schmeckt der Salat noch besser.

