Gönn dir ein zünftiges Weißwurstfrühstück wie auf dem Oktoberfest

Zu einem typisch bayerischen Frühstück gehört die Weißwurst genauso dazu wie das Weizenbier. Deshalb gibt es den Klassiker auch nur an Sonn- oder Feiertagen. Oder zu besonderen Anlässen wie etwa dem Oktoberfest. Was du alles für ein traditionelles Weißwurstfrühstück brauchst und wie du es in der eigenen Küche zubereiten kannst, verraten wir dir hier.

Traditioneller Schmaus: So gelingt ein Weißwurstfrühstück zu Hause

Für ein Frühstück, wie man es in Bayern findet, musst du nicht gleich in das südlichste Bundesland reisen. Du kannst dir das Mahl dir einfach in deiner eigenen Küche zubereiten. Dafür brauchst du nur ein paar Zutaten und knapp 20 Minuten Zeit. Allerdings gibt es bei der Zubereitung ein paar Dinge zu beachten. Dazu zählt unter anderem, dass ein bayerisches Weißbier nicht fehlen darf. Klingt gut? Dann leg los!

Die bayerische Tradition besagt, dass ein Weißwurstfrühstück bis spätestens zwölf Uhr beendet sein muss. Wenn das Läuten der Kirchenglocken zu hören ist, muss die Wurst verzehrt sein. Der Grund dahinter: Früher wurde die Weißwurst immer frisch in der Frühe hergestellt und roh verkauft. Da es noch keine Kühlung gab, musste die Wurst direkt zubereitet und gegessen werden. Auch wenn die Würste heute länger haltbar sind, an der Tradition wird nach wie vor festgehalten.

Das ist aber nicht die einzige Regel, die du bei einem Weißwurstfrühstück beachten musst. Insgesamt gibt es zehn Gebote, die im Zusammenhang mit der bayerischen Wurstspezialität einzuhalten sind. Kennst du sie, wirst du zum waschechten Oktoberfest-Profi. Eine weitere Regel verlangt zum Beispiel, dass die Würste nur in heißem Wasser erwärmt werden und auf keinen Fall kochen dürfen. Außerdem werden sie beim Essen nicht geschnitten, sondern gezuzelt. Schneide dafür die Wurst an einem Ende ein und sauge das Fleisch heraus. Die Hülle ist nämlich nicht genießbar.

Süßer Senf und Brezeln sowie Radieschen als Beilage sind übrigens ebenfalls ein Muss. Zusätzlich kannst du alles dazu servieren, was dir schmeckt. Wie wäre es zum Beispiel noch mit einem selbst gemachten Obazda oder etwas süßem wie einem Zwetschgendatschi zum Schluss?

Bist du im Oktoberfest-Fieber, dann lass dich bei Leckerschmecker von weiteren bayerischen Spezialitäten wie der Brezeltorte mit Sauerkraut oder dem Weißwurstsalat mit Bierdressing inspirieren.

Bayerisches Weißwurstfrühstück Judith keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 20 Minuten Min. Gesamtzeit 20 Minuten Min. Portionen 4 Zutaten 1x 2x 3x 4 Flaschen Hefeweizen optional

8 Weißwürste

süßer Senf

4 Brezeln

1 Bund Radieschen

Petersilie Zubereitung Stelle das Bier kalt.

Bringe einen Topf mit Salzwasser zum Kochen. Nimm ihn vom Herd und lege die Weißwürste zum Ziehen in das siedende Wasser, der Deckel sollte nicht auf dem Topf liegen.

Fülle den Senf in ein Schälchen und lege die Brezeln in einen Brotkorb.

Wasche die Radieschen und die Petersilie. Hacke sie klein und fülle sie ebenfalls in ein Schälchen.

Lege die Wurst nach dem Ziehen zum Warmhalten in eine spezielle Terrine 🛒 und stelle alle Komponenten des bayerischen Weißwurstfrühstück auf den Tisch. Notizen Hast du keine Terrine, kannst du die Würstchen auch im Topf liegen lassen.

Die mit einem Einkaufswagen 🛒 gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Die verlinkten Angebote stammen nicht vom Verlag. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, erhält die FUNKE Digital GmbH eine Provision von dem betreffenden Online-Shop. Für dich als Nutzer*in verändert sich der Preis nicht, es entstehen für dich keine zusätzlichen Kosten. Die Einnahmen tragen dazu bei, dir hochwertigen, unterhaltenden Journalismus kostenfrei anbieten zu können.