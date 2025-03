Mach Schluss mit langweiligen Fertigsoßen: Dieses Rezept ist ein Muss

Ganz gleich, ob du Steak, Gemüse, gegrillten Halloumi oder Burger liebst – eine gute BBQ-Soße hebt geschmacklich alles auf eine andere Ebene. Unsere Variante mit Whiskey hat genau das, was du brauchst: Tiefe, Würze und die perfekte Balance zwischen Süße, Schärfe und Raucharoma. Wenn du dich schon immer mal am Kochen von Soßen ausprobieren wolltest, ist es jetzt an der Zeit. Probier gleich mal unser Rezept für BBQ-Soße mit Whiskey aus!

BBQ-Soße mit Whiskey: würzig, pikant, leicht scharf

Bevor wir den Whiskey einfach in unsere Soße kippen, gibt’s erst mal etwas Hintergrundwissen. Damit kannst du bestimmt bei der nächsten Dinnerparty oder unter Whiskey-Kennern punkten. Allein der Name der goldbraun schimmernden Spirituose klingt nach tiefen, komplexen Aromen und einer langen Geschichte. Das edle Getränk stammt ursprünglich entweder aus Irland oder Schottland – tatsächlich beanspruchen beide Länder die Erfindung für sich. Eins ist aber klar: Bereits im Mittelalter wurde dort Getreide destilliert, um das sogenannte „Wasser des Lebens“ (Uisce Beatha) zu gewinnen, auf das der Whiskey, wie wir ihn heute kennen, zurückgeht.

Aber warum sollte man nun Whiskey zur BBQ-Soße hinzufügen? Ganz einfach: Sein tiefes Aroma verleiht der Soße eine zusätzliche Geschmacksdimension. Die oft enthaltenen Karamellnoten harmonieren perfekt mit den tomatigen, würzigen und leicht scharfen Aromen der BBQ-Soße. Ein guter Whiskey bringt also genau das mit, was eine perfekte Soße braucht – Charakter.

Je nachdem, welche Nuancen du in deiner Soße hervorheben möchtest oder wie sie schmecken soll, kannst du eine entsprechende Whiskey-Sorte wählen. Bourbon zum Beispiel bringt meist Noten von Vanille, Karamell, Honig und Eiche mit, was ihm eine natürliche Süße verleiht und besonders gut für milde, leicht süßliche BBQ-Soßen geeignet ist. Magst du es lieber klassisch und nicht allzu intensiv, könnte Tennessee Whiskey die perfekte Ergänzung sein. Er verleiht deiner BBQ-Soße mit Whiskey eine feine, dezente Rauchnote.

Du liebst es so richtig würzig und pikant? Der Rye Whiskey besteht hauptsächlich aus Roggen und bringt würzigere Noten wie Pfeffer und Kräuter mit. Ideal, wenn du eine BBQ-Soße mit Whiskey zubereiten möchtest, die etwas mehr Pep hat. Und für besonders rauchige und kräftige BBQ-Soßen mit Whiskey wählst du am besten einen Scotch Whisky. Er hat starke Torf- und Malznoten. Allerdings sollte man hier bei der Herstellung sparsam dosieren.

