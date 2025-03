Diese Béchamel-Nudeln sind blitzschnell fertig

Das Beste an einer Lasagne ist eindeutig die Schicht Béchamelsoße unter dem gebackenen Käse – und die sollte möglichst großzügig und extra cremig sein. Aber warum die leckere Soße immer nur in einer Lasagne genießen? Schließlich passt eine Béchamelsoße ja auch wunderbar mit anderen Zutaten wie Blumenkohl, Fisch oder Kartoffeln zusammen. Oder mit Nudeln. Wie wäre es mit einer großen Portion Béchamel-Nudeln?

Nudeln in Béchamel-Nudeln: Unbedingt probieren!

Für ein leckeres Essen braucht es nicht immer das große Besteck, vor allem nicht, wenn es in der Küche mal wieder schnell gehen muss, weil noch ein wichtiger Termin ansteht oder man einfach keine Lust auf eine aufwendige Zubereitung hat. In solch einem Fall haben dann diese Béchamel-Nudeln ihren großen Auftritt. Die sind in unter einer halben Stunde fertig und machen wirklich jeden am Tisch satt und glücklich.

Für dieses Nudelgericht brauchst du lediglich Pasta wie etwa Bandnudeln, etwas frische Petersilie, Parmesan, etwas Speck sowie die Zutaten für eine klassische Béchamelsoße wie Butter, Milch, Mehl und Muskatnuss.

Während die Nudeln kochen, bereitest du die Soße zu. Die Béchamel ist schnell gemacht. Alles, was du tun musst, ist währenddessen gut zu rühren, damit keine Klümpchen entstehen. Schmilz zuerst die Butter in einem Topf 🛒. Dann streust du das Mehl hinzu und verrührst beide Zutaten zu einer glatten Masse. Gieße nach und nach die Milch hinzu und rühre dabei weiter. Lass die Soße einige Minuten – du ahnst es vermutlich – unter Rühren köcheln, bis sie die gewünschte Konsistenz hat. Schmecke sie mit Salz, Pfeffer und Muskatnuss ab und verteile sie zum Servieren über die Nudeln.

Verleihe dem Pastagericht mit gehackter Petersilie noch eine frische Note und garniere es mit knusprig angebratenen Speckwürfeln wenn du magst. Und noch ein Tipp: Streue geriebenen Parmesan für mehr Aroma und eine cremigere Textur in die Béchamelsoße.

Eigentlich kann es nie Paste geben. Deshalb gönnen wir uns noch einen Nachschlag und bereiten gleich noch Nudeln in Tomaten-Sahnesoße, eine karamellisierte Lauch-Pasta und Fettuccine Alfredo mit Parmesan.

Béchamel-Nudeln Judith keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 25 Minuten Min. Gesamtzeit 25 Minuten Min. Portionen 4 Zutaten 1x 2x 3x 400 g Nudeln

Salz

50 g Butter

50 g Mehl

500 ml Milch

Pfeffer

1 Prise Muskatnuss

50 g geriebener Parmesan plus etwas mehr

frische Petersilie

50 g Speckwürfel optional Zubereitung Koche die Nudeln in einem Topf mit gesalzenem Wasser nach Packungsangabe.

Schmilz die Butter bei mittlerer Hitze in einem Topf. Gib das Mehl hinzu und verrühre beide Zutaten miteinander, bis eine glatte Masse entsteht.

Füge nach und nach unter Rühren die Milch hinzu, bis eine glatte, klümpchenfreie Soße entsteht. Lass die Soße einige Minuten köcheln, bis sie die gewünschte Konsistenz hat. Rühre dabei gut um, damit nichts anbrennt.

Schmecke die Soße mit Salz, Pfeffer und Muskatnuss ab. Rühre den geriebenen Parmesan unter, bis der Käse geschmolzen ist.

Wasche die Petersilie und hacke sie klein. Brate die Speckwürfel in einer Pfanne ohne zusätzliches Fett knusprig an.

Verteile die gekochten Nudeln auf Teller, gib die Soße darüber und streue die Speckwürfel, gehackte Petersilie und geriebenen Parmesan darüber.

