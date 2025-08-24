Es ist Zeit für eine cremige Beeren-Schmand-Tarte

Noch gibt es eine bunte Auswahl an leckeren Beeren zu kaufen. Neben Heidelbeeren, Himbeeren, Brombeeren, dürfen wir uns noch auf Johannisbeeren und vereinzelt ein paar Erdbeeren freuen. Nutzen wir die Saison doch aus und backen daraus eine schnelle Beeren-Schmand-Tarte, die nach Sommer schmeckt.

Beeren-Schmand-Tarte: der Geschmack des Sommers

Zubereitet wird die Beeren-Schmand-Tarte aus einem knusprigen Mürbeteigboden, einer cremigen Schmand-Pudding-Füllung und reichlich frischen Beeren. In unserer Version sind es Heidel- und Himbeeren. Du kannst den Kuchen aber auch mit allen anderen Beeren der Saison backen.

Für den Boden der Tarte verknetest du Mehl, sehr kalte, am besten in Würfel geschnittene Butter, eine Prise Salz, Zucker und ein Ei miteinander zu einem glatten Teig. Den wickelst du in Frischhaltefolie und legst ihn für 30 Minuten in den Kühlschrank.

Genauso fix ist auch die Füllung für die Beeren-Schmand-Tarte zusammengerührt. Schlage zunächst die Eier mit dem Zucker schaumig und rühre danach Schmand sowie Puddingpulver und etwas Abrieb einer Zitrone unter. Nach der Kühlzeit rollst du den Teig auf einer bemehlten Fläche aus und gibst ihn in eine gefettete Tarte- oder Springform. Steche einige Mal mit einer Gabel in den Boden und verteile die flüssige Füllung darauf.

Danach kommen noch die Beeren darauf. Verteile sie doch mal so, dass du auf der einen Seite nur Blaubeeren und auf der anderen Seite die Himbeeren hast. Du kannst die Beeren aber auch bunt auf der Tarte mixen.

Nun muss die Beeren-Schmand-Tarte nur noch für knapp 30 Minuten im Ofen backen. Gönn ihm danach genug Zeit zum Festwerden und Auskühlen, bevor du ihn mit Puderzucker bestreut endlich servierst.

Die Leckerschmecker-Wochenkarte – unser Newsletter Jeden Freitag versorgen wir dich mit leckeren Ideen für die kommende Woche. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich. Opt-In Version Kampagne Kontaktkanal

Lass dir den Sommer schmecken und genieße noch weitere süß-fruchtige Kuchen. Die passenden Rezepte dazu findest du bei Leckerschmecker. Hast du zum Beispiel schon mal diesen saftigen Mohn-Käsekuchen probiert oder einen Pfirsichkuchen mit Streuseln? Was im Sommer ebenfalls nicht fehlen darf: eine fruchtige Erdbeertorte. Für welchen davon du dich auch entscheidest: Wir wünschen guten Appetit und viel Spaß beim Nachbacken.