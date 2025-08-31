Die ideale Tarte für Beeren- und Schoko-Fans

Ich liebe, liebe, liebe Tartes! Ob aus Mürbeteig, Blätterteig, in groß oder klein, rund oder eckig, als Tarte oder kleine, süße Tartelettes: Tartes sind meine große kulinarische Liebe! Sie sind für mich ein absoluter Allrounder der Dessertwelt. Und heute möchte ich dir meine neueste Leidenschaft vorstellen: die Beerentarte mit weißer Schokolade. Glaub mir, diese Schönheit ist zum Niederknien schön und lecker. Hol die Tarteform raus, wir backen!

Schokoladig, fruchtig, lecker: Beerentarte mit weißer Schokolade

Für diese Tarte brauchen wir einen Mürbeteig: ein buttriger Boden, zart und krümelig, der beim Anschneiden dieses unwiderstehliche „Knack“ von sich gibt. Auf das goldene Fundament schmiegt sich eine Creme aus geschmolzener weißer Schokolade und Sahne – süß, aber nie aufdringlich, fast wie ein zärtlicher Kuss für den Gaumen. Darüber thronen die Beeren: leuchtend rote Himbeeren, tiefblaue Blaubeeren und geheimnisvolle, blau-violette, manchmal auch fast schwarz schimmernde Brombeeren. Ein wahres Farbfeuerwerk, direkt aus dem Obstgarten.

Was ich an Tartes im Allgemeinen auch so liebe? Sie sehen unglaublich raffiniert aus, lassen sich aber ziemlich einfach zubereiten. Und besonders diese Beerentarte mit weißer Schokolade passt zu jedem Anlass: Sonntagskaffee? Geburtstagsbrunch? Absolut! Mitten in der Nacht, weil du nicht schlafen kannst und plötzlich Tarte-Hunger verspürst? Definitiv.

Egal, wie du sie servierst, als große Tarte, die die ganze Tafel begeistert, oder als kleine Tartelettes, die in zwei Bissen verschwinden, sie wird immer ein Star sein. Also, mach dich bereit, deinen Ofen auf Betriebstemperatur zu bringen, denn diese Beerentarte mit weißer Schokolade wird dein Herz erobern. Und das sage ich als jemand, der schon von jeder nur denkbaren Tarteform den Kopf verdreht bekommen hat.

Zu meinen weiteren Tarte-Lieblingen zählen aktuell diese Beeren-Schmand-Tarte und eine Blaubeer-Vanille-Tarte. Wenn es herzhaft sein soll, backe ich gerne eine Tomaten-Parmesan-Tarte und feiere damit die letzten warmen Sommertage!

Beerentarte mit weißer Schokolade Vanessa keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 15 Minuten Min. Zubereitungszeit 40 Minuten Min. Kühlzeit 30 Minuten Min. Gesamtzeit 1 Stunde Std. 25 Minuten Min. Portionen 12 Stücke Kochutensilien 24 cm Durchmesser, online z.B. mit Hebeboden hier 🛒 erhältlich 1 Tarteform Zutaten 1x 2x 3x Für den Boden: 90 g Butter

200 g Mehl

1 EL Vanillezucker

50 g Zucker

2 EL kaltes Wasser Für die Beeren-Schoko-Füllung: 200 ml weiße Schokolade

250 ml Sahne

1 EL Vanillezucker

2 Eier

30 g Mehl

250 g gemischte Beeren Zubereitung Mische Butter, Mehl, Vanillezucker und Zucker für den Boden. Gib so viel Wasser dazu, dass ein gut knetbarer Teig entsteht.

Drücke den Teig in die gefettete Tarteform und stelle ihn für 30 Minuten kalt.

Heize den Backofen auf 170 °C Umluft vor.

Gib weiße Schokolade, 200 ml Sahne und Vanillezucker in einen Topf und erhitze die Mischung, bis die Schokolade geschmolzen ist.

Verquirle 50 ml Sahne mit den Eiern und rühre das Mehl ein. Rühre dann die Sahne-Schokomasse unter. Wasche die Beeren vorsichtig und tupfe sie trocken.

Verteile die Masse auf den Boden und lege die frischen Beeren darauf.

Backe die Tarte für 35-40 Minuten und lasse sie anschließend im Backofen auskühlen.

Die mit einem Einkaufswagen 🛒 gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Die verlinkten Angebote stammen nicht vom Verlag. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, erhält die FUNKE Digital GmbH eine Provision von dem betreffenden Online-Shop. Für dich als Nutzer*in verändert sich der Preis nicht, es entstehen für dich keine zusätzlichen Kosten. Die Einnahmen tragen dazu bei, dir hochwertigen, unterhaltenden Journalismus kostenfrei anbieten zu können.