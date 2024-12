Spartipps fürs Weihnachtsessen: So wird dein Dinner günstiger

Weihnachten rückt näher und damit auch die Planung für das Weihnachts-Dinner. Deine Brieftasche ist nach den Geschenkkäufen für Familie und Freunde nicht mehr ganz so gut gefüllt? Kein Problem. Wir haben die besten Tipps herausgesucht, mit denen du beim Weihnachtsessen sparen kannst.

Beim Weihnachtsessen sparen: So klappt’s

Am Weihnachtsabend zusammen zu sitzen ist für viele alle Jahre wieder ein schönes Erlebnis. Gemeinsam leckeres Essen genießen, dabei über das Jahr und die Erlebnisse philosophieren und das eine oder andere Gläschen Wein oder Punsch trinken – herrlich. Doch das ist nur das Ergebnis. Die Vorbereitung bis dahin kann für viele Stress bedeuten. Wie du besonders günstig davonkommst und gleich noch etwas Nerven sparst, erfährst du hier.

Schreib dir eine Einkaufsliste – und halte dich dran

Gute Vorbereitung ist das A und O. Entscheide dich bereits im Voraus, was du zum Abendessen servieren möchtest. Schreibe dir die Rezepte für dein Essen auf oder drucke sie aus. Gleiche die Zutatenlisten mit deinem Vorratsregal oder deinem Kühlschrank ab und notiere, was dir fehlt. Nun geht es an den Einkauf. Diesen auf leeren Magen zu erledigen, ist nie eine gute Idee – bei Hunger tendierst du zu Appetitkäufen, welche sich wiederum auf deinen Geldbeutel auswirken.

Kaufe möglichst viel im Voraus ein

Weißt du schon früh, was du kochen möchtest, ist das ein weiterer Vorteil für dich. So hast du genügend Zeit, die Supermärkte zu durchstöbern und Angebote zu nutzen. Kaufst du Last Minute, ist die Gefahr groß, dass du nehmen musst, was übrig geblieben ist. Meist sind das die teureren Zutaten.

Verwende regionale und saisonale Zutaten

Wer regional und saisonal kauft, verzichtet auf lange Transportwege. Das ist nicht nur besser fürs Klima, sondern auch eine gute Möglichkeit, beim Weihnachtsessen zu sparen. Wie wäre es zum Beispiel mit einer Kohlrabi-Kartoffelsuppe als Vorspeise oder einem Kartoffel-Lauch-Gratin als Beilage? Saisonales Gemüse aus Deutschland hat zwar oft den Ruf, eher langweilig zu sein, aber in der Realität stecken darin viele tolle Möglichkeiten.

Einfache Rezepte sind oft die günstigsten

Lass den Trüffelhobel im Schrank – dieses Jahr beschränken wir uns auf einfache Rezepte. Um ein wirklich leckeres Weihnachtsessen zuzubereiten, musst du nämlich nicht tief in die Tasche greifen. Simple Rezepte mit wenigen Zutaten bedeuten nicht, dass du auf großen Geschmack verzichten musst. Vielmehr ist es ein Zeichen deiner Kochfähigkeiten, wenn du auch aus einfachen Produkten köstliche Gerichte zaubern kannst.

Tolle und günstige Rezeptideen findest du bei uns. Wie wäre es mit einer Erbsen-Minz-Suppe als Vorspeise und einem selbstgemachten Ofenkäse als Zwischengang?

Mach dein Weihnachtsessen zu einer Mitbring-Party

Weißt du, was ein Potluck ist? Damit wird in englischsprachigen Ländern ein geselliges Zusammenkommen bezeichnet, bei dem jede und jeder etwas zu essen beisteuert. Ein offenes Buffet quasi. Du kannst beim Weihnachtsessen sparen, indem du deine Lieben bittest, hier eine Beilage, da einen Salat und dort eine Suppe mitzubringen. So habt ihr nicht nur ein vielseitiges Menü. Deine Gäste haben bestimmt auch noch Geschichten, die sie zu ihren Gerichten erzählen können.

Nutze die Deko der vergangenen Jahre

Dein Essensplan steht, eingekauft ist auch. Jetzt fehlt nur noch die Deko. Die ist wichtig, aber leider meist auch teuer. Aber hey – du musst nicht jedes Jahr neue Deko kaufen. Niemand erwartet, dass du aufs Neue eine komplette Ausstattung an Dekoration präsentierst. Und wenn doch, dann solltest du vielleicht ein Gespräch über Nachhaltigkeit führen. Pflegst du deine Deko gut, kannst du sie gut und gerne mehrere Jahre hintereinander verwenden. Probiere einfach aus, welche Kombinationen zusammen gut aussehen.

Nicht nur beim Weihnachtsessen sparen: Verwende auch deine Reste

Resteverwertung ist voll im Trend! Bei deinem persönlichen Weihnachtsdinner kannst du einen Beitrag gegen Lebensmittelverschwendung leisten, indem du beispielsweise Reste verarbeitest. Das soll nicht heißen, dass du uralten Reis auftischst, keine Sorge. Vielmehr kann es bedeuten, dass du beispielsweise altbackenes Brot als Füllung für deinen Braten verwendest, aus Gemüseabschnitten eine Brühe für dein Beilagen-Risotto kochst oder für einen Pudding deine Schokoladenreste verarbeitest. Werde kreativ! Das schont nicht nur den Geldbeutel, sondern ist auch noch gut für den ökologischen Fußabdruck.