Berliner aus der Heißluftfritteuse: fluffig und ohne Fettbad

Berliner, Krapfen, Pfannkuchen – wie auch immer du das gefüllte Fettgebäck nennen magst, lecker schmeckt es immer. Nur einen Nachteil hat es: Durch die Zubereitung ist es ziemlich fettig. Danach steht der Sinn nicht immer. Wie gut, dass man heutzutage nicht nur mit Fett frittieren kann. Daher zeigen wir dir, wie du Berliner aus der Heißluftfritteuse herstellen kannst, die genauso gut schmecken wie ihre in Fett frittierten Pendants.

Rezept für Berliner aus der Heißluftfritteuse

Berliner sind das ganze Jahr über beliebt. Die Auslagen sämtlicher Bäckereien präsentieren die Krapfen mit allerlei Füllungen, von fruchtigen über cremige bis zu schokoladigen Varianten. Wenn sie nur nicht immer so fettig wären … Doch das ist kein Problem mehr, denn wir haben ja den guten Airfryer. Das Küchengerät funktioniert wie ein kleiner Umluftofen, in dessen Backkammer sämtliche Lebensmittel stets mit einem heißen Luftstrom umgeben werden. So ergibt sich der gleiche Effekt wie beim Frittieren in Öl, nur eben ohne die Fettmengen.

Alles, was du brauchst, sind ein Hefeteig und eine Füllung. Hier kannst du ganz nach Geschmack gehen. Wir lieben es saisonal und sind gerade große Fans von Berlinern mit Apfelfüllung. Die ist einfach zubereitet und du musst nicht einmal mit Spritzbeuteln hantieren, um die Krapfen damit zu füllen. Wir kochen ein schnelles Kompott aus den Äpfeln und geben je einen Löffel auf eine Hefeteigscheibe. Diese falten wir dann rasch um die Füllung.

Nach kurzer Ruhezeit wandern die Berliner in die Heißluftfritteuse. Dort bekommen sie eine knusprige Außenschicht, während die Füllung saftig und aromatisch wird. Nach dem Backen in etwas Puderzucker gewälzt und fertig sind die Pfannkuchen und das ganz ohne Fettbad!

In der Heißluftfritteuse kannst du nicht nur Berliner ausbacken, sondern auch anderes Fettgebäck. Wie wäre es mit Quarkbällchen oder Boston Cream Donuts? Oder du gehst in die deftige Richtung – Kartoffelkrapfen werden im Airfryer ebenfalls knusprig.

Berliner aus der Heißluftfritteuse Nele Rezept drucken Rezept pinnen Zutaten Für den Hefeteig: 100 ml Milch

20 g Hefe frisch

30 g Zucker

180 g Weizenmehl

1 Eigelb

20 g Butter Für die Apfelfüllung: 2 Äpfel z.B. Gala

1/2 TL Zimt

1 Pck. Vanillezucker

1 TL Butter Außerdem: Puderzucker Zubereitung Erwärme die Milch, bis sie lauwarm ist, und löse die Hefe sowie den Zucker darin auf. Lass die Mischung etwa 10 Minuten stehen, bis sie leicht schäumt. Gib das Mehl, Eigelb und die Butter in eine Schüssel und füge die Hefemischung hinzu. Verknete alles zu einem glatten Teig und lass ihn an einem warmen Ort abgedeckt etwa 1 Stunde gehen, bis sich das Volumen verdoppelt hat. Schäle in der Zwischenzeit die Äpfel, entkerne sie und schneide sie in kleine Würfel. Erhitze die Butter in einer Pfanne und gib Apfelwürfel, Zimt und Vanillezucker dazu. Dünste alles, bis es weich ist. Rolle den Teig nach dem Gehen auf einer leicht bemehlten Arbeitsfläche aus und stich Kreise aus. Gib etwas von der Apfelfüllung in die Mitte jedes Kreises und verschließe sie zu Kugeln. Lass die Kugeln erneut etwa 30 Minuten gehen. Backe die Berliner in der Heißluftfritteuse 🛒 für etwa 10-12 Minuten, bis sie goldbraun sind. Bestreue sie mit etwas Puderzucker.

