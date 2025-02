Betrunkene Spaghetti: So kannst du Nudeln mit Rotwein kochen

Du hast dich nicht verlesen, aber anscheinend noch nie etwas von diesem Gericht gehört. Denn ja, betrunkene Spaghetti kochst du tatsächlich in Rotwein. Diese auf den ersten Blick unübliche Rezeptur ist gar nicht so ungewöhnlich, wie du vielleicht denkst. Vor allem ist sie aber wunderschön anzusehen und schmeckt herrlich aromatisch. Und sie bietet sich perfekt an, wenn du noch Rotweinreste übrig haben solltest.

Betrunkene Spaghetti: köstlich aromatisch und ein Genuss für die Augen

Falls du jetzt denkst, dass es total unorthodox wäre, Nudeln mit Wein zuzubereiten, dann liegst du daneben. Betrunkene Spaghetti, oder wie es eigentlich heißt: Spaghetti Ubriachi, sind ein traditionelles italienisches Pastagericht.

Vor allem in der Toskana werden die Nudeln gerne so zubereitet. Der Name rührt daher, da die Nudeln während des Kochens die Aromen sowie die Farbe des Weins aufnehmen. Keine Panik, der Alkohol verkocht während der Zubereitung zu einem Großteil. Eine kreative Möglichkeit, Spaghetti auf ganz andere Art und Weise kennenzulernen. Und sie sind kinderleicht nachgekocht.

Wie schon gesagt, bietet sich das Gericht natürlich an, falls du noch Rotwein von der letzten Feier übrig haben solltest. Achte darauf, dass es sich um einen kräftigen, trockenen Wein handelt. Gieße ihn zusammen mit derselben Menge Wasser in einen großen Topf und lass die Flüssigkeit einmal aufkochen. Anschließend kannst du sie etwa zwei Minuten lang köcheln lassen, damit der Alkohol etwas verfliegen kann.

Bereite währenddessen schon einmal den Knoblauch vor, der den Nudeln am Ende den letzten Schliff geben wird. Gib ihn kleingehackt in eine Pfanne 🛒 mit Öl und brate ihn leicht an, bis die Spaghetti eingemischt werden. Wenn du die Nudeln kochst, achte darauf, sie aus dem Wasser zu holen, bevor sie al dente sind. Gib sie zum Knoblauch in die Pfanne und schwenke sie, bis sie gar sind. Schütte mit einer Kelle immer wieder etwas von dem Wein-Wasser-Gemisch nach, sofern nötig. Am Ende mit Parmesan bestreuen, durchrühren und schmecken lassen. Guten Appetit! Oder vielleicht doch eher…Cheers?

Betrunkene Spaghetti Dominique keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 25 Minuten Min. Portionen 2 Zutaten 1x 2x 3x 250 ml Rotwein trocken

250 ml Wasser

Salz nach Geschmack

1 Lorbeerblatt

2 Knoblauchzehen

250 g Spaghetti

3 EL Olivenöl

1 Prise Chili

2 Rosmarinzweige

frisch geriebenen Parmesan nach Geschmack Zubereitung Vermische den Wein und das Wasser in einem großen Topf und lass es einmal aufkochen. Salze die Mischung gut und füge ein Lorbeerblatt hinzu.

Lass die Wein-Wasser-Mischung etwa 2 Minuten bei geöffnetem Deckel, damit der Alkohol verfliegen kann.

Schäle und hacke währenddessen die Knoblauchzehen klein.

Gib die Spaghetti in die kochende Mischung und lass sie halbgar kochen.

Erhitze das Öl in einer Pfanne und brate Knoblauch und Chili darin an. Achte darauf, dass der Knoblauch nicht braun wird. Lösche ihn mit einem Schluck Rotwein ab und füge den Rosmarin hinzu.

Hole die halbgaren Spaghetti aus dem Nudelwasser und gib sie in die Pfanne. Schwenke sie darin gut. Gib bei Bedarf, ähnlich wie bei einem Risotto, regelmäßig eine Kelle der Wein-Wasser-Mischung aus dem Topf in die Pfanne und schwenke die Nudeln darin, bis sie al dente sind.

Entferne den Rosmarin und reibe etwas Parmesan über die Spaghetti. Hebe ihn unter, sodass der übrige Sud mit dem Käse eine Creme bildet.

Beträufle die Nudeln auf einem Teller noch einmal mit ein paar Tropfen Olivenöl.

