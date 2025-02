Deutscher Bierkonsum sinkt: Wird das Land der Braukunst bald alkoholfrei?

Wenn den Deutschen etwas heilig ist, dann wohl das eigene Bier. „Gebraut nach dem deutschen Reinheitsgebot“ gilt nicht nur als Qualitätssiegel, sondern ist für viele Bierfans ein echter Grund zum Stolz. Manche schwören sogar darauf, dass deutsches Bier gerade deshalb besser schmeckt als importierte Marken. Und doch zeigen die Zahlen eine deutliche Entwicklung im Land des Feierabendbieres: Der Bierkonsum in Deutschland sinkt stetig.

Trend zeigt: Bier- und Alkoholkonsum in Deutschland sinkt seit Jahrzehnten

Besonders Puristen schätzen die klassisch deutschen Biersorten. In der Beliebtheitsskala belegen Pils, Helles und alkoholfreies Bier die ersten drei Plätze. Ja, ganz richtig gelesen: Alkoholfreies Bier hat Weißbier vom dritten Platz gestoßen. Ein Blick auf den Trend zeigt: Der klassische Bierkonsum sinkt ganz generell. 2024 ist der Absatz von Bier gegenüber dem Vorjahr laut des Statistischen Bundesamtes um rund 1,4 Prozent gesunken. Das klingt nicht nach viel, entspricht aber immerhin 119,4 Millionen Litern.

Und das ist keine neue Entwicklung: Laut einer Auswertung der DHS, der Deutschen Hauptstelle für Suchtfragen e.V., sinkt der Pro-Kopf-Konsum von reinem Alkohol seit 40 Jahren. Während es 1980 noch jährlich 15,1 Liter pro Kopf waren, sank der Wert bis 2020 auf zehn Liter. Etwa fünf Liter weniger. Wird Deutschland bald also eine nüchterne Nation?

Wahrscheinlich eher nicht: Deutschland liegt laut Angaben der OECD trotz des rückläufigen Konsums im EU-Vergleich noch immer auf Platz neun beim Alkoholkonsum von Personen ab 15 Jahren. Der Trend geht zwar zu weniger Alkohol, Luft nach oben ist dennoch reichlich.

Besonders Gen Z achtet auf die Gesundheit – und die Industrie reagiert

Ein deutlicher Unterschied zeigt sich aber beim Alkoholkonsum der Generationen. Die Gen Z verzichtet dabei besonders stark auf Alkohol. Das dürfte unter anderem an einem stärkeren Gesundheitsbewusstsein liegen. Bleiben wir beim Bier, wird auch hier klar, dass der Konsum sinkt. Nur 24 Prozent der Befragten haben angegeben, dass sie es regelmäßig trinken. Im Vergleich zu den Babyboomern liegt deren regelmäßiger Bierkonsum noch bei 38 Prozent.

Beim allgemeinen Alkoholkonsum wird der Unterschied noch deutlicher. Im Jahr 2004 haben laut der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung noch 21 Prozent der 12- bis 17-Jährigen angegeben, mindestens einmal pro Woche Alkohol zu trinken. 2021 haben das in derselben Altersgruppe nur noch knapp neun Prozent angegeben. Bei den 18- bis 25-Jährigen zeigt sich ein ähnliches Bild: 2004 haben 44 Prozent einmal die Woche getrunken, 2021 sind es nur noch 32 Prozent.

Und das macht sich auch in der Industrie bemerkbar. Die Weinindustrie folgt langsam aber sicher einem Trend, der in der Bierbranche längst etabliert ist. Laut dem Deutschen Weininstitut lag der Anteil alkoholfreier Weine 2024 zwar nur bei einem Prozent – der Absatz ist im Vergleich zu 2023 aber um 27 Prozent gestiegen. Laut Pressesprecher Ernst Büscher lag das unter anderem auch an der gestiegenen Qualität alkoholfreier Weine.

Traditioneller Bierkonsum sinkt, dafür werden alkoholfreie Biere immer beliebter

Eine Entwicklung, die sich in den Brauereien längst bemerkbar gemacht hat. Der klassische Bierkonsum sinkt zwar, dafür wächst die Nachfrage für alkoholfreie Alternativen. Was früher nur als Bier für die Autofahrer abgetan wurde, erfreut sich mittlerweile einer immer größeren Beliebtheit. Fast jedes zehnte in Deutschland verkaufte Bier ist mittlerweile alkoholfrei. Und dieser Trend dürfte sich wohl fortsetzen.

Der weltweit größte Brauereikonzern Anheuser-Busch Inbev, zu dem unter anderem die bekannten Marken Becks, Franziskaner, Löwenbräu und Corona gehören, denkt in großem Maßstab. Bis Ende 2025 zielt das Unternehmen darauf ab, dass jedes fünfte Bier im weltweiten Sortiment des Konzerns alkoholfrei oder mindestens alkoholreduziert sein soll, informiert das Unternehmen auf seiner Homepage.

Denn, das ist auch wichtig zu beachten: Bier, das als „alkoholfrei“ bezeichnet wird, darf dennoch bis zu 0,5 Prozent Alkohol enthalten. Wirklich ohne Alkohol ist nur Bier, das mit 0,0 Prozent ausgewiesen ist.