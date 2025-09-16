Bifteki: Rezept für griechische Hacksteaks mit Schafskäse

Für fleischliebende Menschen ist der Grieche um die Ecke immer eine gute Wahl. Bei Spezialitäten wie Gyros, Souflaki und Moussaka fällt die Entscheidung oftmals schwer. Besonders Bifteki sind ein beliebter Klassiker, der auf keiner Speisekarte fehlen darf. Doch wusstest du, dass du die gefüllten Hacksteaks ganz einfach zu Hause nachkochen kannst? Das dauert gerade mal 30 Minuten und schmeckt wie im Restaurant. Wir verraten dir, wie’s geht!

Bifteki: griechische Hackfleischbällchen mit Schafskäse

Natürlich hat die griechische Küche mehr zu bieten als nur Fleischgerichte. Diese sind aber auch einfach so lecker, dass ihr Klassiker-Status kein Wunder ist. Heute widmen wir uns Bifteki, einem der wohl bekanntesten Gerichte des Landes am Mittelmeer. Das sind Hacksteaks aus Rind, die mit Schafskäse gefüllt werden. Was die Fleischbällchen aber erst so richtig besonders macht, sind die Gewürze, mit der die Hackfleischmasse abgeschmeckt wird.

Klassische Bifteki werden mit Piment, Oregano, Cayennepfeffer und Kreuzkümmel gewürzt. Dazu kommt frische Petersilie und in manchen Fällen auch Minze. Das Ergebnis sind herrlich aromatische, saftige Fleischbällchen, nach denen du dir die Finger lecken wirst. Wenn du Kreuzkümmel oder Piment nicht magst, kannst du diese auch mit einer Prise Zimt ersetzen.

Zudem sind Bifteki eine perfekte Möglichkeit, altbackenes Brot zu verwenden. Dieses wird mit dem Hackfleisch vermischt und gibt der Masse die notwendige Bindung. Hast du keines zur Hand, tun es auch Semmelbrösel. Knete die Masse für die Hacksteaks gut durch, bevor du sie zu Bällchen formst, ansonsten kann sie auseinanderfallen. Wenn du möchtest, forme aus der Masse runde Bälle. Falls du aber etwas näher an dem griechischen Original dran sein möchtest, forme längliche Rollen und drücke diese etwas flach. Du kannst die Bifteki in einer Pfanne braten oder auch grillen.

Serviere die Bifteki mit unserem Zaziki, selbstgemachtem Krautsalat oder griechischem Tomatenreis. Auch Pommes oder ein griechischer Salat schmecken gut zu den Hacksteaks. Damit holst du dir den Griechenlandurlaub direkt auf deinen Teller!

Bifteki Nele 4.74 ( 30 Bewertungen) Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 30 Minuten Min. Gesamtzeit 30 Minuten Min. Portionen 10 Stück Zutaten 1x 2x 3x 2 Zwiebeln

2 Knoblauchzehen

Olivenöl

1/2 Petersilie

1 altbackenes Brötchen

500 g Rinderhack

2 Eier

1 1/2 TL Oregano

1 TL Kreuzkümmel

1 TL Zitronensaft

Salz

Pfeffer

100 g Schafskäse Zubereitung Schäle die Zwiebel und den Knoblauch und würfele beides fein. Schwitze die Zwiebel in etwas Olivenöl an. Wasche die Petersilie und schneide sie ganz fein. Schneide das Brötchen in Würfel und weiche diese in etwas lauwarmem Wasser ein.

Vermische das Hackfleisch mit allen Zutaten außer dem Schafskäse und würze mit einer großzügigen Prise Salz und Pfeffer. Knete die Mischung gut durch, bis sie richtig griffig ist.

Würfele den Schafskäse. Forme aus der Hackfleischmasse gleich große Fladen und fülle diese jeweils mit Schafskäse. Forme sie zu Kugeln oder Flachen Bratlingen und bestreiche die mit etwas Olivenöl.

Brate die Bifteki ohne Fett auf beiden Seiten je 2-3 Minuten an und gare sie dann weitere 3 Minuten bei geschlossenem Deckel, bis sie knusprig und gar sind. Du kannst sie auch grillen 🛒

