Dein neuer Airfryer-Liebling: Bifteki wie vom Griechen

Du hast Lust auf einen griechischen Abend, aber keine Lust, lange in der Küche zu stehen? Dann ist die Heißluftfritteuse heute dein bester Freund! In dieser kannst du nämlich ganz einfach köstliche, mit Feta gefüllte Frikadellen zubereiten. Bist du bereit für Bifteki aus dem Airfryer? Dann kommt hier das einfache Rezept für dich!

In 25 Minuten fertig: Bifteki aus dem Airfryer

Dein Lieblingsgrieche ist einfach zu teuer geworden, aber Appetit auf die mediterrane Küche hättest du trotzdem mal wieder? Kein Problem, ein Abendessen wie in einer griechischen Taverne kannst du dir ganz einfach auch in den heimischen vier Wänden zubereiten. Deftige Bifteki, Pommes, eine Salatbeilage und noch etwas Tzaziki dazu und schon kann der griechische Abend starten.

Für die Pommes und die Bifteki lässt du einfach die Heißluftfritteuse für dich arbeiten. Zugegeben, zubereiten und formen musst du die mit Feta gefüllten Frikadellen noch selber. Aber das macht ja auch Spaß.

Dazu schälst du Knoblauch und Zwiebeln und würfelst sie klein, schneidest frische Petersilie und reibst die Schale einer Bio-Zitrone ab. Diese Zutaten wandern zusammen mit Rinderhack, einem Ei sowie Semmelbrösel und weiteren Kräutern in eine große Schüssel, in der du alles gut miteinander vermischt. Anschließend formst du daraus längliche Bifteki, in die du Fetakäse-Würfel drückst.

Während du beim Formen der Bifteki deinem Griechen des Vertrauens Konkurrenz machen könntest, kannst du schon einmal deinen Airfryer auf 180 °C vorheizen. Bevor die Bifteki dann endgültig in die Fritteuse kommen, bestreichst du sie noch mit etwas Olivenöl und verteilst sie anschließend im Gerät. Dort garen die Frikadellen für 12-15 Minuten. Zwischendurch einmal schauen, wie gebräunt die kleinen Köstlichkeiten sind und eventuell einmal wenden, damit nichts anbrennt.

Die Wartezeit kannst du dir vertreiben, indem du schon einmal die weiteren Komponenten für deinen griechischen Abend vorbereitest. Zum Beispiel passende Dips zu den Bifteki wie dieses Zucchini-Tzatziki oder den Klassiker Zaziki. Lust auf eine weitere fleischliche Komponente? Dann passen auch Souvlaki wunderbar. Oder du trinkst einfach einen Ouzo und freust dich schon einmal aufs Essen. Yamas!

1 Knoblauchzehe

1 kleine Zwiebel

2 EL glatte Petersilie

1 Bio-Zitrone Abrieb

500 g Rinderhackfleisch

1 Ei Größe M

1 TL Salz

1 TL Kreuzkümmel z.B. dieser hier 🛒

1 TL Oregano

2 EL Semmelbrösel

1 TL Pfeffer

100 g Fetakäse

Olivenöl zum Bepinseln der Bifteki Zubereitung Schäle und hacke zuerst die Knoblauchzehe fein, schäle und würfle die Zwiebel klein, hacke die Petersilie und reibe die Schale der Bio-Zitrone ab.

Gib das Rinderhackfleisch in eine Schüssel und füge den gehackten Knoblauch, die Zwiebel, das Ei, die gehackte Petersilie, den Zitronenabrieb, Salz, Kreuzkümmel, Oregano, Semmelbrösel und Pfeffer hinzu. Knete alles gut durch, bis eine gleichmäßige Masse entsteht.

Schneide den Fetakäse in kleine Würfel.

Nimm etwas von der Hackfleischmasse in die Hand, drücke sie flach und lege ein Stück Fetakäse in die Mitte. Klappe die Masse vorsichtig darüber und forme ein längliches Bifteki, sodass der Käse gut umschlossen ist. Wiederhole das mit der restlichen Hackfleischmasse.

Bestreiche die Bifteki anschließend leicht mit Olivenöl.

Heiz die Heißluftfritteuse auf 180 °C vor und lege die Bifteki in einer Schicht in den Korb.

Lass sie für 12-15 Minuten garen und wende sie zwischendurch einmal.

Je nach Größe der Bifteki und deinem Airfryer kann die Garzeit leicht variieren, überprüfe sie also zwischendurch.

Die Bifteki sind fertig, wenn sie schön gebräunt sind und der Käse innen geschmolzen ist.

