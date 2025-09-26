Birne Helene schmeckt auch im Glas

Birne Helene ist eine der bekanntesten Dessertkreationen überhaupt. Traditionell besteht diese aus einer pochierten Birne, die mit Vanilleeis, kandierten Veilchen und einer Schokosoße serviert wird. Klingt lecker, aber da geht doch noch mehr, oder? Wie wäre es mit einem Upgrade für den Klassiker. Im Handumdrehen wird daraus einfach ein Birne Helene Trifle im Glas. Lecker!

Birne Helene Trifle: Klassiker im modernem Look

Meldet sich dein Dessertmagen nach einem guten Essen auch immer direkt? Ich kann die Uhr danach stellen. Pappsatt, aber pünktlich nach fünf Minuten denke ich bereits darüber nach, welche Süßspeise ich noch essen könnte. Deshalb plane ich grundsätzlich immer ein kleines Dessert mit ein, wenn ich koche.

Neu für mich entdeckt habe ich ein Birne Helene Trifle. Das ist eine Variante des französischen Dessertklassikers, nur eben in moderner Variante. Generell liebe ich Desserts, die sich dekorativ in Gläsern schichten lassen. Sie wirken aufwendig und edel, machen aber kaum Arbeit. Das musst du ja niemandem verraten.

Für das Birne Helene Trifle kochst du aus reifen Birnen ein Kompott. Für die besondere Note kommt ein Schuss Birnenschnaps mit hinein. Den kannst natürlich auch einfach weglassen. Aus Quark, Schmand, Honig rührst du eine Creme an. Die Zartbitterschokolade schmilzt du zusammen mit der Sahne zu einer flüssigen Soße.

Dann beginnt auch schon die Schichtparty. Fülle zuerst Kompott in die Gläser, gib dann Quarkcreme darüber, weiter gehts mit der Schokosoße und schließe mit Quark ab. Zum Schluss dekorierst du das Trifle noch mit frischen Birnenspalten und einen Butterkeks im Miniaturformat. Du kannst hier aber auch etwas anderes nehmen, ein Amaretti zum Beispiel oder Shortbread. Hauptsache, es knuspert.

Herbstzeit ist auch Birnenzeit. Gönn dir noch mehr süße Sachen mit der Frucht wie diese gefüllte Birne im Blätterteigmantel, ein Birnenmus oder ein saftiges Birnenbrot.

Die Birne macht übrigens nicht nur als Dessert eine gute Figur, sondern verschönert als Deko auch dein Zuhause, wie diese Girlande aus getrockneten Birnenscheiben unserer Kollegen von Geniale Tricks zeigt.

4 reife Birnen

2 EL Zucker

1 TL Zitronensaft

50 ml Birnenschnaps

200 g Magerquark

100 g Schmand

1 EL Honig

100 g Zartbitterschokolade

50 ml Sahne

4 Mini-Butterkekse Zubereitung Schäle die Birnen und entkerne sie. Schneide vier Birnenspalten ab und lege sie beiseite. Schneide den Rest in kleine Stücke.

Koche die Birnen zusammen mit Zucker, Zitronensaft und Birnenlikör im Topf für ca. 10 Minuten, bis ein weiches Kompott entsteht. Lass es anschließend abkühlen.

Vermische in einer Schüssel Quark, Schmand und Honig zu einer glatten Creme.

Schmilz die Schokolade mit der Sahne in einem Topf bei niedriger Hitze und rühre so lange, bis eine glatte Soße entsteht.

Schichte die einzelnen Zutaten dann in Dessertgläser. Beginne mit dem Birnenkompott, füge eine Schicht Quarkcreme hinzu und gib Schokosoße darüber. Schließe mit einer Schicht Quarkcreme ab.

Dekoriere das Dessert frischen Birnenspalten und setze einen Mini-Butterkeks obenauf.

