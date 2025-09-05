Obstauber aus dem Ofen: Birnen-Brotpudding in der Auflaufform

Du hast noch alte Brötchen über und willst sie nicht wegwerfen? Dann ist das folgende Rezept genau das Richtige für dich. Wir zaubern aus alten Brötchen, Buttermilch, Birnen und Sahne einen leckeren Brotpudding, der perfekt fürs Frühstück am Wochenende ist.

Dieses Rezept hat eine Geschichte, die bis in die tiefsten Wurzeln der traditionellen Küche reicht. Es ist eine Erinnerung an die Zeit, als kluge Köche Brotreste in ein süßes Meisterwerk verwandelten, um keine Lebensmittel zu verschwenden. Birnen und Cranberrys sind die Stars dieses Gerichts, und sie verleihen ihm eine fruchtige Frische, die perfekt mit der sanften Süße des Brotpuddings harmoniert.

Brotpudding: Verwöhne dich mit Birnen und Cranberrys

Unser Birnen-Brotpudding mit Cranberrys ist mehr als nur ein Dessert. Es ist eine Hommage an die Aromen des Herbstes, ein Fest für die Sinne, und ein schnelles Vergnügen, das du dir nicht entgehen lassen solltest. Die Zartheit der Birnen, die saftige Überraschung der Cranberrys und die knusprige Oberfläche verschmelzen zu einem wahrhaften Genuss.

Der Brotpudding mit Birnen und Cranberrys ist aber nicht nur einfach zuzubereiten, sondern auch äußerst vielseitig. Du kannst ihn als Frühstück, Dessert oder köstlichen Snack servieren. Und du kannst die Zutaten an deine Vorlieben anpassen, sei es durch die Auswahl verschiedener Brotsorten oder die Zugabe von Gewürzen wie Zimt, Vanille oder Muskatnuss, um deinen ganz eigenen Brotpudding-Geschmack zu kreieren.

Als schmackhafter Leckerbissen ist der Birnen-Brotpudding eine gute Möglichkeit, um Brotreste sinnvoll zu verarbeiten und deinen Gästen ein Lächeln aufs Gesicht zu zaubern.

4 altbackene Brötchen oder Brioche-Brötchen

300 ml Buttermilch

2 Birnen

50 g Cranberrys getrocknet, z.B. diese hier 🛒

1 TL Zitronensaft

3 Eier

125 ml Sahne

100 g Zucker

1 Päckchen Vanillezucker

1 EL brauner Zucker

1/2 TL Zimt

1/4 TL Muskatnuss

1 Prise Salz Zubereitung Beschichte die Innenseite einer Auflaufform mit Backtrennspray oder Butter und verteile die Hälfte der zerkleinerten Brötchen auf dem Boden der Form.

Schichte die klein geschnittenen Birnen und getrockneten Cranberrys darauf und bedecke sie mit dem restlichen Brot.

Schlage die Eier in einer großen Rührschüssel auf und gib dann Buttermilch, Sahne, Zucker, Vanille, Zimt, Muskatnuss und Salz dazu und vermenge alles mit einem Schneebesen.

Gieße die Mischung über das Brot und Obst in der Auflaufform.

Decke die Form ab und lasse sie mindestens zwei Stunden im Kühlschrank stehen, damit die Flüssigkeit vollständig aufgenommen wird.

Heize den Ofen auf 180 °C Ober-/Unterhitze vor. Bestreue den Brotpudding mit dem braunen Zucker und backe ihn für 45 Minuten im Wasserbad, bis die Eiercreme fest ist. Lass ihn vor dem Servieren mindestens 10 Minuten abkühlen.

