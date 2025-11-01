Carbonara mit herbstlichem Upgrade

Eine Carbonara, die nur aus Eigelb, Parmesan und gebratenem Speck besteht, war einmal. Diesen Herbst stehen die Deluxe-Varianten ganz oben auf der Liste unserer Lieblingsrezepte. Und was passt da besser, als den Klassiker der italienischen Küche mit frischer Birne zu vereinen? Das Ergebnis ist eine aromatische Birnen-Carbonara, die selbst eingefleischte Fans des Originals überraschen wird.

Birnen-Carbonara: herbstlicher Star

Carbonara ist bei mir eines dieser Notfallgerichte, die es gibt, wenn um einen herum mal wieder alles schief ging und man sich einfach nur nach etwas Leckerem zu essen sehnt, das Bauch und Seele wärmt. Neulich war solch ein Tag. Hätte ich die Variante der Birnen-Carbonara nur ein paar Tage früher gekannt, dann wäre mit Sicherheit sie statt der klassischen Zubereitung auf dem Teller gelandet. Denn mal ehrlich: Was passt besser zu Nudeln und einer cremigen Soße als eine süße Birne?

Koche zuerst die Nudeln in einem Topf mit gesalzenem Wasser. Nebenbei brätst du Speckwürfel knusprig an und gibst noch eine in Scheiben geschnittene Birne dazu. Aus Milch, Eigelb und Sahne (ja an dieser Stelle macht Sahne in der Carbonara-Soße wirklich Sinn) rührst du eine cremige Soße an, die du direkt in die Pfanne zu Speck und Birnen gibst. Nun noch die Nudeln unterrühren und die Carbonara mit in der Pfanne gerösteten Mandeln bestreuen.

Beim nächsten kulinarischen Notfall, der garantiert früher kommt, als gedacht, bin ich also bestens vorbereitet und werde Birnen-Carbonara kochen.

Die Birne ist ein unterschätzter Star der herzhaften Küche. Das beweist nicht nur diese Birnen-Carbonara. Ein absoluter Klassiker, der die Aromen von herzhaften Speck und süßer Birne verbindet, ist das norddeutsche Gericht Birnen, Bohnen und Speck.

Birnen-Carbonara Adrianna Rezept drucken Rezept pinnen Zutaten 240 g Spaghetti

Salz

1 Birne

50 g durchwachsene Speckwürfel

100 ml Sahne

1 Eigelb

50 ml Milch

Pfeffer nach Geschmack

2 EL Mandeln Zubereitung Koche die Spaghetti in einem Topf mit reichlich Salzwasser al dente. Wasche die Birne, entferne das Kerngehäuse und schneide sie in dünne Scheiben. Brate die Speckwürfel 2 bis 3 Minuten in einer Pfanne ohne Fett goldbraun und knusprig an. Gib dann die Birnenscheiben dazu und brate sie 1 bis 2 Minuten mit an. Verrühre in einer Schüssel Schlagsahne mit Eigelb und Milch zu einer Soße. Würze mit Salz und Pfeffer. Tipp: Nimm zum Verrühren am besten einen Nimm zum Verrühren am besten einen Schneebesen 🛒 Gieße die Soße direkt in die Pfanne und erhitze sie kurz. Achte darauf, dass sie nicht aufkocht. Gieße die Nudeln ab, gib sie in die Soße und vermenge alles gut miteinander. Röste die Mandeln in einer Pfanne ohne Fett an und streue sie über die Nudeln. Notizen Kürbisse aus Moos sind nicht nur schnell gebastelt, sie bringen auch herbstliche Atmosphäre in dein Zuhause.

Die mit einem Einkaufswagen 🛒 gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Die verlinkten Angebote stammen nicht vom Verlag. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, erhält die FUNKE Digital GmbH eine Provision von dem betreffenden Online-Shop. Für dich als Nutzer*in verändert sich der Preis nicht, es entstehen für dich keine zusätzlichen Kosten. Die Einnahmen tragen dazu bei, dir hochwertigen, unterhaltenden Journalismus kostenfrei anbieten zu können.