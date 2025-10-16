Goldbraun, saftig und aromatisch: Das wird dein Lieblingsgebäck im Herbst

Kennst du das, wenn dich ein Duft direkt gedanklich in Kuschelsocken und unter die Decke bringt? Genau das passiert, wenn diese Birnen-Chai-Scones im Ofen backen. Die süße Birne, die würzigen Chai-Aromen und die zarte Textur machen diese Scones unwiderstehlich. Egal ob Frühstück, Snack oder Dessert – dieses Rezept wird sicherlich zu deinem neuen Liebling. Also Ärmel hoch, Ofen an und los geht’s!

Rezept für Birnen-Chai-Scones: schmecken wie aus dem Lieblings-Café

Erst vor einigen Monaten habe ich Birnen für mich entdeckt. Davor hatten sie bei mir eher einen stiefmütterlichen Rang, vor allem im Vergleich zu Äpfeln. Mittlerweile ist es genau umgekehrt. Ich liebe Birnen, Äpfel meide ich eher. Beziehungsweise würde ich mich jetzt beim Einkaufen oder am Obstkorb im Office nicht um den letzten Apfel prügeln. So viel zu meiner kürzlich entdeckten Birnenliebe.

Scones haben eh schon sehr lange einen festen Platz in meinem Herzen. Und ich freue mich immer wieder auf neue Varianten des britischen Gebäckklassikers. So auch über diese Birnen-Chai-Scones. Birnen machen alles noch etwas saftiger, während die Zugabe von gewürztem Schwarzteepulver für ein warmes Aroma sorgt. Klingt und schmeckt nach Gemütlichkeit pur.

Die Scones sind so köstlich, dass du sie, sobald du einmal von ihnen gekostet hast, womöglich zu jeder Tages- und Mahlzeit schnabulieren willst. Als Alternative zu klassischen Brötchen und Croissants machen sie sich super auf dem Frühstückstisch. Beim Nachmittagstee dürfen sie so oder so nicht fehlen. Als Nachtisch mit einer Kugel Vanilleeis können sich die Birnen-Chai-Scones ebenso sehen lassen. Oder du bringst ein paar mit ins Büro und machst deinen Kollegen und Kolleginnen eine Freude.

Und was gibt’s dazu? Probiere die Scones mit gesalzener Butter. Der Kontrast hebt die Süße der Birne und die Chai-Würze noch mehr hervor. Wer es süßer mag, kann statt normaler Butter Zimt-Butter oder einen aromatischen Honig verwenden. Ein Klecks Birnen- oder Feigenmarmelade ergänzt die fruchtigen Aromen und sorgt für eine echte Geschmacksexplosion.

Was wären Scones ohne Clotted Cream? Köstlich, aber dennoch nur halb so phänomenal. Deswegen gönn dir gleich eine Portion zu deinen frisch gebackenen Scones dazu. Und wenn du noch nicht genug in Herbststimmung bist, dann sorgen diese Kürbis-Scones ganz sicher dafür. Eher Lust auf etwas Herzhaftes? Dann ist unser Rezept für Cheddar-Bacon-Scones genau richtig!

Ein frischer Birnen-Chai-Scone und ein leckerer Pumpkin Spice Latte, dann ist die Welt perfekt! Noch perfekter wird es, wenn dein Zuhause auch schön herbstlich dekoriert ist. Passende DIY-Deko-Ideen findest du bei Geniale Tricks.

Birnen-Chai-Scones Olivia Rezept drucken Rezept pinnen Zutaten 2 Birnen

225 g Mehl

2 TL Backpulver

2 TL Chai online erhältlich, z.B. diesen hier 🛒

1/2 Vanilleschote Mark

1/2 TL Salz

50 g Butter kalt

25 g Zucker

150 ml Milch

1 Ei Zubereitung Heize den Ofen auf 220 °C (Ober-/Unterhitze) vor. Wasche die Birne und schneide sie in kleine Stücke. Vermische das Mehl mit dem Backpulver, dem Teepulver, dem Mark der Vanilleschote und dem Salz. Schneide die Butter in Würfel und verknete beides, bis der Teig gerade so zusammenkommt. Gib zuerst den Zucker, dann die Milch hinzu. Vermische alles zu einem glatten Teig. Hebe die Birnenstücke unter. Rolle den Teig etwa 2 cm dick aus. Stich mit einem Glas runde Kreise aus und lege diese auf ein Backblech. Verquirle das Ei und bestreiche die Oberfläche der Scones damit. Backe die Scones etwa 15 Minuten, bis sie aufgegangen sind und die Oberfläche goldbraun ist.

