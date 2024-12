Dieser Kuchen macht so richtig was her: Birnen-Cheesecake

Birnen-Cheesecake ist eine perfekte Kombination aus cremigem Käsekuchen und der frischen Süße saftiger Birnen. Dieser leckere Kuchen eignet sich ideal für alle, die einen fruchtigen, aber trotzdem reichhaltigen Kuchen genießen möchten. Noch dazu sieht er einfach außergewöhnlich aus und zieht alle Blicke auf sich.

Birnen-Cheesecake: das Highlight auf der Kuchentafel

Der Birnen-Cheesecake ist eine tolle Abwandlung des klassischen Käsekuchens. In Deutschland und anderen europäischen Ländern ist Käsekuchen ein fester Bestandteil der Desserttradition. Birnen, als besonders süße und saftige Früchte, eignen sich hervorragend, um die leichte Säure des Frischkäses und den cremigen Geschmack der Füllung zu ergänzen.

Für den Boden des Kuchens verwenden wir einen Mürbeteig. Nach dem Kneten wickeln wir diesen in Frischhaltefolie ein und stellen ihn erst einmal eine halbe Stunde kühl. In der Zwischenzeit bereiten wir die cremige Füllung vor, indem wir Frischkäse mit Zucker, Eiern, Sahne, Vanilleextrakt und Speisestärke glatt rühren. Den Boden rollen wir anschließend aus und platzieren ihn in einer gefetteten Springform 🛒. Nun füllen wir die Frischkäsecreme hinein und verteilen sie gleichmäßig. Das Highlight des Cheesecakes sind allerdings die Birnen. Diese schälen wir und setzen sie vor dem Backen mit dem Stiel nach oben kreisförmig in die Füllung.

Mit seinem einzigartigen Geschmack und Aussehen ist der Birnen-Cheesecake das Highlight bei besonderen Anlässen. Deine Gäste werden staunen, glaube uns!

Wir lieben Käsekuchen und können gar nicht genug von ihnen bekommen. Ein echtes Highlight sind auch der Glühwein-Cheesecake und der Lotus Cheesecake ohne Backen. Oder koste doch mal deinen Lieblingscocktail als Kuchen. Und zwar in Form eines Espresso Martini Cheesecakes.