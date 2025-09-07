Inspiriert vom Herbst: der ultimative Birnen-Cocktail

Zimt, Ginger Beer, Lillet Blanc und Birne: Diese Kombination klingt wie der Herbst selbst! Hier treffen fruchtige, würzige und prickelnde Noten aufeinander, um einen Cocktail zu zaubern, der alle begeistert. Einfach, stylish und voller Geschmack. Probier’s unseren Birnen-Inger-Lillet jetzt aus aus!

Rezept für einen herbstlichen Birnen-Ingwer-Lillet mit Zimt

Dieser Birnen-Ingwer-Lillet mit Zimt schmeckt wie ein Spaziergang durch einen goldenen Herbstwald – sonnig, frisch und ein kleines bisschen geheimnisvoll. Birne bringt eine samtige Süße mit, die angenehm natürlich wirkt und nicht zu aufdringlich ist. Dazu gesellt sich ein feiner Hauch Zimt, der dem Ganzen eine warme, leicht würzige Tiefe verleiht – perfekt, um an grauen Tagen ein bisschen heimelige Wärme ins Glas zu zaubern.

Dank Ginger Beer bekommt der Drink eine wunderbare Frische und Spritzigkeit, die nicht nur belebend, sondern auch überraschend harmonisch ist. Und ein bisschen Rosmarin macht das Ganze dann komplett. Am Ende bleibt ein wunderbar ausgewogener Cocktail, der gleichzeitig leicht und komplex schmeckt – mit einem Finish, das Lust auf den nächsten Schluck macht.

Er ist schick genug, um Gäste zu beeindrucken, aber auch easy genug, um ihn ganz für dich allein zu machen. Und das Beste? Du kannst ihn je nach Lust und Laune anpassen – etwas mehr Birnensaft für die Süßen, ein bisschen extra Ginger Beer für die Erfrischung oder eine Prise Muskat statt Zimt für die Experimentierfreudigen.

Geschmacklich ist der Birnen-Ingwer-Lillet damit ein echter Allrounder für den kommenden Herbst. Du hast bereits eine Dinnerparty geplant? Die dezenten Aromen machen ihn perfekt als Aperitif und als Einstimmung auf ein tolles Essen. Wie wär’s zum Beispiel mit Pilz-Risotto als Hauptspeise?

Genauso lecker schmeckt dieser Drink bei einem Boozy Brunch mit Freunden. Ideal zu warmen Apfel-Zimt-Schnecken, Pancakes oder einer würzigen Käseplatte.

Und wenn die Abende zu kühl für Sommercocktails werden, aber du trotzdem Lust auf etwas Frisches hast, wird dieser Drink alle am ersten herbstlichen Lagerfeuer begeistern.

Beim nächsten Cocktailabend dürfen ein Lillet Orange Spritz, der Lillet Lemon oder dieser Lillet Ruby auch nicht fehlen. Viel Spaß beim Mixen und Schlürfen!

Birnen-Ingwer-Lillet mit Zimt Olivia keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 5 Minuten Min. Gesamtzeit 5 Minuten Min. Portionen 1 Zutaten 1x 2x 3x Eiswürfel

4 cl Lillet Blanc hier erhältlich 🛒

6 cl klarer Birnensaft

1 cl Zimtsirup hier erhältlich 🛒

7 cl Ginger Beer z.B. dieses hier 🛒

1 dünne Scheibe frische Ingwerwurzel

1-2 dünne frische Birnenscheiben zum Garnieren

1 kleiner Zweig Rosmarin zum Garnieren Zubereitung Fülle einen Tumbler oder ein Cocktailglas mit Eiswürfeln.

Kombiniere Lillet Blanc, Birnensaft und Zimtsirup im Glas und rühre gut um.

Gieße das Ginger Beer vorsichtig darüber.

Füge eine dünne Scheibe Ingwer ins Glas.

Garniere den Drink mit den frischen Birnenscheiben und einem kleinen Rosmarinzweig.

