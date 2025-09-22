Die Birnenzeit feiern: am besten mit diesem Kuchen

Es ist Birnenzeit! Um diese gebührend zu feiern, gibt es heute einen Birnen-Mandel-Kuchen aus der Kastenform. Der ist wunderbar saftig und fruchtig, hat eine tolle Marzipannote und ist noch dazu einfach zubereitet. Klingt gut? Na, dann probier dieses leckere Backwerk doch direkt mal aus!

Birnen-Mandel-Kuchen aus der Kastenform: saftig, fruchtig, lecker

Für mich haben Birnen etwas Nostalgisches. Das liegt zweifelsohne an Theodor Fontanes Gedicht „Herr von Ribbeck auf Ribbeck im Havelland“, das mir bereits früh in meiner Schulkarriere im Deutschunterricht begegnete. Darin geht es um einen reichen Landsbesitzer, der einen Birnbaum im Garten hat und den Kindern der Umgebung dessen Früchte schenkt. Als er seinen Tod kommen spürt, bittet er, mit einer Birne beerdigt zu werden. Sein Sohn, so ahnt er, wird den Kindern nichts mehr schenken, so knauserig ist er. Um ihnen dennoch eine Freude zu machen, lässt er aus seinem Grab einen neuen Baum wachsen, von dem sich alle bedienen dürfen.

Das Gedicht hat es mir immer angetan und ich denke jedes Mal, wenn der Herbst vor der Tür steht, an zwei kurze Zeilen: „Und kam die goldene Herbsteszeit – und die Birnen leuchteten weit und breit.“ Und wer schon mal einen Birnbaum mit richtig reifen Früchten gesehen hat, weiß: Dieser leuchtet tatsächlich. Sie flehen regelrecht, gepflückt und vernascht zu werden. Und das tue ich liebend gern. Noch lieber als rohe Birnen mag ich allerdings gebackene. Zum Beispiel als Birnen-Mandel-Kuchen aus der Kastenform.

Dieser überzeugt durch saftige Fruchtstückchen und diese wunderbare Kombination aus fein säuerlicher Birne und süßem Mandelgeschmack. Birnen-Mandel-Kuchen aus der Kastenform erfordert keine hohe Backkunst – nur ein wenig Geduld, wenn er im Ofen fluffig aufgeht. Während er das tut und die Vorfreude wächst, kann man fast den alten Herrn von Ribbeck hören, wie er über die Jahrhunderte flüstert: „Lütt Dirn, kumm man röwer, ick hebb ’ne Birn!“

Birnen-Mandel-Kuchen aus der Kastenform Nele keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 25 Minuten Min. Zubereitungszeit 55 Minuten Min. Gesamtzeit 1 Stunde Std. 20 Minuten Min. Portionen 12 Stücke Kochutensilien (30 cm, etwa hier 🛒 1 Kastenform Zutaten 1x 2x 3x 800 g Birnen

150 g Butter weich

150 g Zucker

1 Pck. Vanillezucker

1 Prise Salz

3 Eier

60 g Marzipan

180 g Mehl

50 g gemahlene Mandeln

2 TL Backpulver

gehobelte Mandeln als Deko Zubereitung Heize den Ofen auf 180 °C Ober-/Unterhitze vor.

Schäle die Birnen, entkerne sie und schneide sie in kleine Stücke.

Schlage die Butter mit Zucker, Vanillezucker und Salz cremig auf. Rühre die Eier nacheinander unter. Reibe das Marzipan grob und rühre es ebenfalls unter die Masse.

Mische Mehl, gemahlene Mandeln und Backpulver und rühre die Mischung kurz unter den Teig. Hebe die Birnen unter.

Fette eine Kastenform und lege sie mit Backpapier aus. Fülle den Teig hinein und streiche ihn glatt. Bestreue die Oberfläche mit gehobelten Mandeln.

Backe den Kuchen 50–55 Minuten, bis er goldbraun ist und die Stäbchenprobe sauber herauskommt.

