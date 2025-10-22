Pancakes mit Herbstaroma

Pancake-Rezepte gibt es viele. Ich bin mir trotzdem sicher, dass du diese Birnen-Pancakes aber noch nicht kennst. Gewürzt mit Kardamom und Zimt, passen sie perfekt als Frühstück in den Herbst und sind auch zu besonderen Anlässen ein echtes Highlight auf dem Frühstückstisch.

So machst du die besten Birnen-Pancakes

Ich liebe Pancakes. Die kleinen, fluffigen in einer Pfanne ausgebackenen Küchlein sind jedes Mal etwas ganz Besonderes zum Frühstück. Deshalb gibt es sie bei mir auch nur zu Ostern, zum Geburtstag oder an Neujahr, dann natürlich jedes Mal in einer anderen Variante.

Im Herbst kommen sie auch auf den Tisch, und zwar als Birnen-Pancakes, verfeinert mit leckeren Gewürzen wie Zimt und Kardamom. Beides verleiht den Pancakes eine warme, aromatische Note, die perfekt zur süßen Birne passt. Hast du Appetit bekommen? Dann backen wir zusammen Birnen-Pancakes.

Auch wenn wir im Herbst an der Gewürzmischung Pumpkin Spice nicht herumkommen, für die Birnen-Pancakes lassen wir sie einmal links liegen. Stattdessen verfeinern wir den Teig mit Zimt und gemahlenem Kardamom. Wenn du magst, kannst du für mehr geschmackliche Tiefe noch etwas Vanilleextrakt hinzugeben.

Aber von vorn. Vor dem Anrühren des Teigs, schälst du zuerst die Birnen, entfernst die Kerne und schneidest sie in dünne Scheiben. Bei sehr großen Exemplaren kannst die Scheiben noch einmal in der Mitte teilen. Dann verarbeiten sie sich leichter.

Nun verquirlst du Eier mit Buttermilch und geschmolzener Butter und vermischst alle trockenen Zutaten in einer Schüssel miteinander. Rühre diese Mischung dann unter die Ei-Buttermilch-Masse zu einem glatten, dickflüssigen Teig. Gib etwas Butter in die Pfanne und fülle eine Kelle des Teigs hinein. Den lässt du pro Seite rund zwei Minuten goldbraun ausbacken. Wiederhole das, bis der Teig alle ist.

Danach kannst du die Birnen-Pancakes verputzen. Gönn dir alles dazu, was du gerne isst. Sie schmecken mit einem Schuss Ahornsirup ebenso lecker wie mit etwas cremig gerührten Naturjoghurt, einem Birnenmus oder gehackten und in der Pfanne angerösteten Nüssen.

Starte in die gemütliche Zeit des Jahres und lass dir die Birnen-Pancakes schmecken. Übrigens, genauso lecker sind auch diese Kürbis-Pekan-Pfannkuchen, diese Zimtschnecken-Pancakes oder diese Pumpkin Spice Pancakes.

Birnen-Pancakes Judith Rezept drucken Rezept pinnen Zutaten 2 reife, feste Birnen

250 g Mehl Type 405

2 EL Zucker

1 TL Backpulver

1/2 TL Natron

1 TL Zimt

1/2 TL gemahlener Kardamom online, zum Beispiel hier 🛒

1 Prise Salz

40 g Butter plus etwas mehr zum Backen

1 Eier

300 ml Buttermilch Zubereitung Schäle die Birnen, entferne das Kerngehäuse und schneide sie in dünne Scheiben. Lege sie beiseite. Vermische in einer Schüssel Mehl, Zucker, Backpulver, Natron, Zimt, Kardamom und Salz miteinander. Schmilz 40 Gramm Butter in einem Topf. Verquirle die Eier mit Buttermilch und der geschmolzenen Butter. Gieße die Mischung zu den trockenen Zutaten und verrühre alles zu einem glatten Teig. Hebe die Birnenscheiben vorsichtig unter den Teig, sodass sie gleichmäßig verteilt sind. Erhitze etwas Butter in einer Pfanne. Gib eine kleine Kelle Teig hinein und backe die Pancakes bei mittlerer Hitze etwa 2 Minuten pro Seite goldbraun an. Wenn die Oberseite kleine Bläschen bildet, kannst du den Pancake wenden. Wiederhole den Vorgang mit dem restlichen Teig. Staple die Pancakes auf Tellern und serviere sie mit Zutaten deiner Wahl. Notizen Passend zur herbstlichen Stimmung: selbst geschnitzte Kürbis-Laternen . Die Anleitung gibt es bei Geniale Tricks.

