Möchtest du dich auf eine delikate Geschmacksreise begeben? Lass dich von einem unwiderstehlichen Dessert verführen, das dich förmlich in seinen Bann zieht: Birnen-Streuselkuchen. Dieses Meisterwerk aus buttrigem Teig, saftigen Birnen und knusprigen Streuseln ist ein himmlischer Genuss, der alle deine Sinne in einem einzigen Bissen vereint und dich auf den Gipfel der Gaumenfreuden entführt.

Tauche ein in die Welt der Birnen-Streuselkuchen und entdecke die versteckten Schätze dieses traditionellen Rezepts. Der Ursprung dieses Kuchens lässt sich bis in die alten Zeiten zurückverfolgen, als das Handwerk des Backens eine Kunstform war und die Leidenschaft für süße Köstlichkeiten in jeder Generation weitergegeben wurde. Heute ist der Birnen-Streuselkuchen ein Symbol der Gemütlichkeit, ein Genuss, der uns an die Wärme des Zuhauses erinnert.

Süße Verführung

Die Geschichte des Birnen-Streuselkuchens reicht weit zurück. In Deutschland hat das Backen von Obstkuchen eine lange Tradition, die bis ins 19. Jahrhundert zurückreicht. Damals waren Kuchen mit Obstfüllung ein beliebtes Gericht, da Obst reichlich vorhanden und erschwinglich war. Die Zugabe von Streuseln auf den Kuchen war eine einfache Möglichkeit, den Geschmack und die Textur zu verbessern. Im Laufe der Jahre entwickelte sich der Birnen-Streuselkuchen zu einer eigenen Spezialität, die von Generation zu Generation weitergegeben wurde.

Stell dir vor, wie du den Teig knetest, die saftigen Birnen schälst und in hauchdünne Scheiben schneidest. Der Duft von Zimt und Vanille erfüllt die Luft, während der Kuchen im Ofen langsam goldbraun backt.

Lass dich von der Verlockung des Birnen-Streuselkuchens begeistern und backe ihn gleich nach!

Birnen-Streuselkuchen Kai Kopireit keine Bewertungen Rezept drucken Pin Recipe Vorbereitungszeit 20 Minuten Min. Zubereitungszeit 45 Minuten Min. Gesamtzeit 1 Stunde Std. 5 Minuten Min. Portionen 12 Stück Zutaten 1x 2x 3x 3 reife Birnen

200 g Mehl

100 g Butter kalt

100 g Zucker

1 TL Zimt

1 Prise Salz Anleitungen Heize den Ofen auf 180 °C vor und fette eine Springform ein.

Schäle die Birnen, entferne das Kerngehäuse und schneide sie in dünne Scheiben. Beträufle die Birnenscheiben mit Zitronensaft, um das Bräunen zu verhindern.

Vermenge in einer großen Schüssel das Mehl, den Zucker, Zimt und eine Prise Salz miteinander.

Schneide die kalte Butter in kleine Stücke und füge sie zur Mehlmischung hinzu. Arbeite die Butter mit den Fingerspitzen in das Mehl ein, bis eine krümelige Textur entsteht.

Gib etwa zwei Drittel der Streusel in die Springform und verteile sie gleichmäßig. Drücke die Streusel leicht an, um eine feste Basis zu schaffen.

Verteile dann die Birnenscheiben auf dem Boden.

Streue anschließend die restlichen Streusel über die Birnen und drücke sie leicht an.

Backe den Birnen-Streuselkuchen für ca. 40–45 Minuten, bis er goldbraun ist.

Lass den Kuchen abkühlen, bevor du ihn aus der Springform nimmst. Serviere ihn warm oder bei Raumtemperatur und genieße seinen unvergleichlichen Geschmack!

