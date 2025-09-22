Lass dich von diesem herzhaft-fruchtigen Salat verzaubern

Der Herbst, der Herbst, der Herbst ist da! Und er bringt uns nicht nur Wind (hei hussassa!), sondern auch eine große Bandbreite an saisonalen Zutaten mit ganz wunderbaren Aromen. Neben Herbstboten, die eher herzhaft zubereitet werden, wie Pilze, Kartoffeln und Kürbisse, dürfen aber auch die fruchtigen Gäste dieser Jahreszeit im Rampenlicht stehen. Und heute geben wir ihnen genau diese Bühne mit einem schmackhaften Birnen-Ziegenkäsesalat.

Birnen-Ziegenkäsesalat: im Handumdrehen zubereitet

Birnen lasse ich irgendwie viel zu oft links liegen. Ich bin in vielen Bereichen des Lebens ein absoluter Gewohnheitsmensch und so geht mein Gang beim Einkaufen direkt auf meine liebste Apfelsorte zu, wobei alles links und rechts davon ausgeblendet wird. Immer, wenn ich dann irgendwo eine Birne snacke, fällt mir auf, wie sehr ich ihren unverkennbaren Geschmack eigentlich mag.

Und dass sie nicht einfach nur ein guter Snack für zwischendurch sind, sondern problemlos mit anderen Aromen kombiniert werden können, beweisen Rezepte wie dieser Birnen-Ziegenkäsesalat. Dieser Salat ist nicht nur ein herrliches Zusammenspiel von süß und herzhaft, sondern fängt auch den Herbst wunderbar ein.

Mit den Früchten kommt eine feine Süße und saftige Frische hinein, die den kräftigen Geschmack des Käses ideal ergänzt. Dadurch, dass du die Birnenspalten vorher in einer Pfanne anbrätst, entfaltet sich ihr voller Charakter: weich, süß und perfekt abgerundet durch eine dezente Röstnote.

Dazu kommt der cremig-würzige Ziegenkäse, der nach einer kurzen Backzeit im Ofen ohne Frage zum Highlight auf dem erfrischenden Grün wird. Ich bin immer ein Fan davon, wenn in Gerichten verschiedene, augenscheinlich gegensätzliche Dinge harmonisch miteinander kombiniert werden können. Und genau das ist hier der Fall: süß und herzhaft, cremig und knackig, warm und kalt.

All diese Eigenschaften machen den Birnen-Ziegenkäsesalat zu einem echten Erlebnis für deinen Gaumen. Verbunden wird alles von einem schnell angerührten, nicht zu aufdringlichem Dressing aus Olivenöl, Essig und einem Hauch Honig. Es überdeckt die einzelnen Zutaten nicht, sondern hebt ihre Noten eher hervor. Probiere diesen Birnen-Ziegenkäsesalat gleich selbst. Völlig egal ob als Vorspeise, Beilage oder leichten Snack zwischendurch wird er dir eine kulinarische Freude bereiten.

Birnen-Ziegenkäsesalat Dominique keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 25 Minuten Min. Gesamtzeit 25 Minuten Min. Portionen 4 Zutaten 1x 2x 3x 250 g Blattsalat z.B. Feldsalat oder Rucola

2 EL Olivenöl

1 EL Weißweinessig alternativ Apfelessig

1 TL Honig

Salz und Pfeffer nach Geschmack

2 reife Birnen

200 g Ziegenkäserolle

30 g Walnüsse Zubereitung Wasche den Salat gründlich unter fließendem Wasser und schleuder ihn anschließend trocken.

Mische für das Dressing Olivenöl, Essig, Honig, Salz und Pfeffer. Träufle es in einer großen Schüssel über den Salat, vermenge es gut in ihm und lass es kurz ziehen.

Wasche währenddessen die Birnen. Viertel und entkerne sie. Schneide sie in Spalten.

Erhitze eine Pfanne bei mittlerer Hitze ohne Fett. Brate die Birnenspalten darin für 2-3 Minuten an, bis sie leicht karamellisieren. Tipp: Für ein besonders schönes Grillmuster eignet sich eine Für ein besonders schönes Grillmuster eignet sich eine Grillpfanne 🛒 am besten.

Schneide den Ziegenkäse währenddessen in 1 cm dicke Scheiben. Verteile sie auf einem, mit Backpapier belegten Blech und backe sie im Ofen bei 200 °C Ober-/Unterhitze 8-10 Minuten, bis sie goldbraun und weich sind.

Röste dabei die Walnüsse in einer Pfanne ohne Fett an, bis sie leicht gebräunt sind und duften.

Gib den marinierten Salat auf Salatteller. Richte die Birnenspalten und Ziegenkäse darauf an. Streue die Walnüsse gleichmäßig darüber.

