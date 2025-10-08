Dieses Frühstück ist Gemütlichkeit in Reinform

Frühstück ist bekanntlich die wichtigste Mahlzeit des Tages. So sagt man es zumindest. Völlig egal wie wahr oder unwahr das ist, erkennst du dich sicher darin wieder, dass das Frühstück, gerade unter der Woche, viel zu oft aus einer hastigen Scheibe Brot oder einer schnell verschlungenen Banane besteht. Mit der Birnen-Zimt-Smoothie-Bowl gehören diese Momente der Vergangenheit an. Probiere dieses flotte, herbstliche Rezept gleich aus.

Brinen-Zimt-Smoothie-Bowl: Herbstfrühstück für Genießer

Natürlich schenkt uns der September jedes Jahr immer noch einmal richtig schöne Spätsommertage. Doch die Temperaturen in der Nacht verraten bereits, dass der Herbst vor der Tür steht. Für mich immer ein Zwiespalt, da ich es bereits jetzt schon nicht erwarten kann, dass die Tage wieder länger werden, auf der anderen Seite liebe ich aber die Farben und Aromen des Herbstes.

Sowohl die Gemüse- als auch die Obstvielfalt, die uns zum Ende des Jahres noch einmal beglückt, strahlt einfach eine Gemütlichkeit aus, wie man sie in jeder anderen Jahreszeit vergeblich sucht. Und das trifft zu 100 Prozent auch auf diese Birnen-Zimt-Smoothie-Bowl zu. Überzeuge dich selbst von ihr und starte hoffentlich etwas gelassener in den Tag, während du sie weglöffelst.

Natürlich sind die Birnen der Star des Rezeptes. Sie gehören zu den ältesten in Europa angebauten Obstsorten und sind seit etlichen Generationen ein fester Bestandteil der herbstlichen Küche. Ihre süß-saftige Note harmoniert traumhaft mit der feinen Schärfe des Zimts. Gerade im Spätsommer und Herbst, wenn die Ernte der Früchte ihren Höhepunkt erreicht, lohnt es sich, sie öfter in den eigenen Alltag einzubauen.

In unserer Smoothie-Bowl mixt du dir mehr zusammen, als einfach nur ein wenig Obst im Mixer. Das Ergebnis ist ein herrliches Zusammenspiel aus cremiger Basis und knackigen Toppings. Du kannst sie immer wieder anpassen und nach deinem Geschmack verfeinern. Wenn du eine vegane Variante zubereiten möchtest, dann nutze statt der Milchprodukte einfach pflanzliche Alternativen und greife für die Süße zu Ahornsirup oder Agavendicksaft. Lass es dir schmecken und löffle schon zum Tagesbeginn eine wunderbare Portion Herbst.

Bei Leckerschmecker sind wir schon lange Fans kreativer Smoothie-Bowls. Für die Naschkatzen unter euch ist eine Schokoladen-Smoothie-Bowl die richtige Wahl. Diese Carrot-Cake-Smoothie-Bowl versorgt dich am Morgen mit einem Vitaminkick. Und für die perfekte Kombination von süß und fruchtig musst du unsere Yogurette-Bowl probieren.

Birnen-Zimt-Smoothie-Bowl Dominique Rezept drucken Rezept pinnen Zutaten 2 Birnen

1 Banane

20 g Walnüsse

150 ml Milch oder pflanzliche Alternative

100 g griechischer Joghurt oder pflanzliche Alternative

1 EL Honig alternativ Ahornsirup oder Agavendicksaft

1 TL Zimt

1/2 TL Vanilleextrakt z.B. online hier 🛒 verfügbar

1 TL Zitronensaft Für das Topping: 1/2 Birne

30 g Granola

1 TL Chiasamen

1 Prise Zimt Zubehör (z.B. online hier 🛒 oder hier 🛒 verfügbar) Standmixer oder Pürierstab Zubereitung Entkerne die Birnen und schneide sie in Stücke. Schäle die Banane und schneide sie in grobe Stücke. Röste die Walnüsse kurz in einer Pfanne ohne Fett an, bis sie leicht gebräunt sind. Gib die Birnenstücke, Banane, Milch, Joghurt, Honig, Zimt, Vanilleextrakt und Zitronensaft in einen Mixer. Püriere alles cremig und füge bei Bedarf mehr Milch hinzu, bis es die gewünschte Konsistenz erreicht hat. Füge nach Belieben noch mehr Honig oder Zimt hinzu. Gieße die Smoothie-Basis in zwei Schalen. Entkerne die letzte Birne und schneide sie in dünne Scheiben. Garniere die Smoothie-Bowl mit Birnenscheiben, Granola, Chiasamen und Walnüssen. Streue zuletzt eine Prise Zimt darüber.

Die mit einem Einkaufswagen 🛒 gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Die verlinkten Angebote stammen nicht vom Verlag. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, erhält die FUNKE Digital GmbH eine Provision von dem betreffenden Online-Shop. Für dich als Nutzer*in verändert sich der Preis nicht, es entstehen für dich keine zusätzlichen Kosten. Die Einnahmen tragen dazu bei, dir hochwertigen, unterhaltenden Journalismus kostenfrei anbieten zu können.