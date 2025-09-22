So einfach backst du saftiges Birnenbrot

Bestimmt ist dir Bananenbrot als Resteverwertung für überreife Bananen ein Begriff?! Vielleicht backst du es ab und zu mal selbst oder hast es zumindest schon einmal gegessen. Aber kennst du auch Birnenbrot? Wir haben das ultimative Rezept für ein saftig-lockeres Brot mit dem süßsauren Kernobst für dich – garantiert ohne Kerne!

Birnenbrot mit Nüssen und Rosinen

Das Birnenbrot mit frischem Obst erinnert in Geschmack und Konsistenz eher an ein Brot als ein Gebäck oder Kuchen, da es keinen zugesetzten Zucker oder Fett enthält. Dafür überzeugt das Früchtebrot neben den Birnen mit Rosinen und allerlei Nüssen, die für ordentlich Biss im Brot sorgen.

Damit das Birnenbrot eine feste Konsistenz behält und nicht matschig wird, solltest du möglichst feste Birnen nehmen wie Williams Christ, Conference oder Clapps Liebling. Dann erhältst du ein supersaftiges, lockeres und aromatisches Ergebnis. Und das Birnenbrot ist, da unser Rezept mit einem Pflanzendrink wie Sojamilch oder Haferdrink gebacken wird, auch vegan. Ideal also, wenn du Lust hast, dich einmal an den Veganuary heranzutasten.

Ob als sättigendes Frühstück, als süßer Snack zwischendurch oder als Nachtisch, das Birnenbrot ist ein relativ gesunder Energiespender, der für Abwechslung auf dem Frühstückstisch, in der Brotdose oder beim Nachmittagskaffee sorgt. Probier das leckere, fruchtige Brot unbedingt einmal aus!

Bist du jetzt auf den Geschmack gekommen, was das Thema Brot backen angeht? Prima, dann möchten wir dich dabei gerne unterstützten und empfehlen dir die fünf außergewöhnlichen Brot-Rezepte aus dem Video oben. Wie vom Bäcker schmeckt unser Haferflocken-Brot ohne Brot, herrlich knusprig das Low-Carb-Knäckebrot. Steht dir der Sinn eher nach einem weiteren süßen Brot, legen wir dir unser Zimt-Brot ohne Hefe ans Herz. Jetzt starten wir aber erst einmal mit dem Birnenbrot – auf geht’s!

Das Birnenbrot ist nicht nur eine tolle Resteverwertung, es passt auch wunderbar in den Herbst mit den bunten Blättern und den kürzer werdenden Tagen. Eine hübsche Deko für deine Wohnung bastelst du mit diesem Herbstlaub aus Kaffeefiltern, wie dir unsere Kollegen von Geniale Tricks zeigen. Schau unbedingt mal vorbei und stöber dich durch die tollen Bastel- und Deko-Ideen.

Birnenbrot Vanessa 5 (1 Bewertung) Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 10 Minuten Min. Zubereitungszeit 50 Minuten Min. Gesamtzeit 1 Stunde Std. Portionen 1 Brot Zutaten 1x 2x 3x 600 g feste Birne

100 g Rosinen

3 EL Birnensaft

1 EL Zitronensaft

1 EL Zimt

1 Msp. Piment z.B. dieses hier 🛒

150 g Mehl

150 g gemahlene Haferflocken

70 g gemahlene Mandeln

75 g Wal- und Haselnüsse gemischt

1 EL Backpulver

125 ml Pflanzendrink Zubereitung Heize den Backofen auf 180 °C Ober-/Unterhitze vor.

Wasche die Birnen, entferne das Kerngehäuse und schneide sie in kleine, möglichst gleich große Stücke.

Gib sie zusammen mit Rosinen, Birnensaft, Zitronensaft und Gewürzen in eine große Schüssel. Verrühre alles gut.

Mische nun in einer separaten Schüssel die trockenen Zutaten miteinander. Gib die Birnen-Mischung zum Mehl und vermische alles mit den Händen.

Gib nun Sojamilch dazu, bis der Teig die richtige Konsistenz erreicht. Der Teig sollte feucht, aber dennoch gut knetbar und fest sein.

Fülle den Teig in eine leicht gefettete Kuchenform und backe den Birnenkuchen 50 Minuten. Mache dabei die Stäbchenprobe, um zu überprüfen, ob der Kuchen fertig ist. Notizen Wer mag, kann den Birnensaft auch durch 3 EL Amaretto oder Calvados ersetzen.

Die mit einem Einkaufswagen 🛒 gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Die verlinkten Angebote stammen nicht vom Verlag. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, erhält die FUNKE Digital GmbH eine Provision von dem betreffenden Online-Shop. Für dich als Nutzer*in verändert sich der Preis nicht, es entstehen für dich keine zusätzlichen Kosten. Die Einnahmen tragen dazu bei, dir hochwertigen, unterhaltenden Journalismus kostenfrei anbieten zu können.