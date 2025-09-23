Wer sagt, dass Backen kompliziert sein muss?

Fans fruchtiger Kuchen dürfen sich freuen. Im Spätsommer werden Äpfel, Pflaumen und Birnen – alle drei perfekt zum Backen – fast gleichzeitig reif. Das bedeutet auch: Es gibt wieder eine große Auswahl an Kuchen. Für jeden süßen Zahn ist garantiert etwas dabei. Heute kommen mit diesem Birnenkuchen mit Marzipanstreuseln alle Birnenliebhaber auf ihre Kosten.

Ein Kuchen zum Verlieben: Birnenkuchen mit Marzipanstreuseln

Dass Äpfel und Marzipan ein harmonisches Gespann abgeben, ist nicht erst seit der Erfindung des Bratapfels eindeutig. Auch die süßeren Birnen passen perfekt mit der Mandelmasse zusammen und deshalb vereinen sie sich heute mal zu einem leckeren Gebäck, das auf der sonntäglichen Kaffeetafel mächtig Eindruck hinterlässt.

Ich weiß nicht wie es dir geht, aber für mich sind gemütliche Sonntage vor allem im Herbst untrennbar mit dem Genuss von Kuchen verbunden. Am Vormittag stehe ich dann in der Küche und backe. Wichtigstes Kriterium dabei: Der Kuchen sollte möglichst unkompliziert sein. Auf aufwendige Verzierungen kann ich gerne verzichten. Wo ich natürlich keine Abstriche mache ist der Geschmack. Aber das versteht sich ja von selbst. Und da ich so ein riesiger Fan von Streuseln bin (am liebsten würde ich die Dinger einfach pur wegnaschen), ist der Birnenkuchen mit Marzipanstreuseln ein perfekter Kandidat für eine Sonntagsbacksession.

Zuerst ein einfacher Boden aus Rührteig, der in eine Springform gefüllt wird. Obendrauf verteilst du in Stücke geschnittene Birnen. Danach geht es ans Highlight: die Marzipanstreusel. Dafür zerkrümelst du Marzipanrohmasse und mischst sie mit Butter, Mehl, einer Prise Salz, Zucker und ein paar Haferflocken und verknetest alles mit den Händen zu einer krümeligen Masse. Die kommt über die Birnen und der Kuchen dann zum Backen in den Ofen.

Die Haferflocken sind übrigens so etwas wie die Geheimzutat in dem Kuchen, denn sie sorgen dafür, dass die Streusel extra knusprig werden.

Für die nächsten Sonntage stehen dann ein Pflaumen-Käsekuchen, ein Zwetschgen-Joghurt-Kuchen und ein Florentiner Apfelkuchen auf der Backliste.

Birnenkuchen mit Marzipanstreuseln Judith 5 (1 Bewertung) Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 1 Stunde Std. 20 Minuten Min. Zubereitungszeit 50 Minuten Min. Gesamtzeit 2 Stunden Std. 10 Minuten Min. Portionen 12 Zutaten 1x 2x 3x Für den Teig: 200 g weiche Butter plus etwas mehr für die Form

150 g Zucker

3 Eier Größe M

250 g Mehl

1 Prise Salz

2 TL Backpulver

100 ml Milch Für den Belag: 4 reife Birnen

1 EL Zitronensaft Für die Streusel: 100 g Marzipanrohmasse online, zum Beispiel hier 🛒

100 g Mehl

70 g Butter

50 g Zucker

1 Prise Salz

30 g Haferflocken Zubereitung Heize den Backofen auf 180 °C Ober- und Unterhitze vor. Lege den Boden der Springform mit Backpapier aus und fette die Form dann mit Butter ein.

Rühre Butter und Zucker in einer Schüssel cremig. Schlage nach und nach die Eier einzeln unter.

Vermische Mehl, Salz und Backpulvermiteinander und rühre es abwechselnd mit der der Milch unter Butter-Ei-Mischung zu einem glatten Teig.

Schäle die Birnen, entferne das Kerngehäuse und schneide sie in Stücke. Beträufle sie mit dem Zitronensaft.

Gieße den Teig gleichmäßig in der Springform und verteile die Birnenstückchen darauf.

Zerkrümele mit den Fingern die Marzipanrohmasse und gib sie zusammen mit Mehl, Butter, Zucker, Salz und Haferflocken in eine Schüssel. Verknete alle Zutaten mit den Händen zu einer krümeligen Masse.

Verteile die Streusel gleichmäßig über den Birnen und backe den Kuchen dann im vorgeheizten Ofen für 45 bis 50 Minuten, bis die Streusel goldbraun sind.

Lass den Kuchen nach dem Backen in der Form auskühlen.

