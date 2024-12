Birnenkuchen mit Sternanis: winterlicher Kuchengenuss mit fruchtig-würziger Note

Hast du Lust auf einen richtig winterlichen Kuchen? Dieser Birnenkuchen mit Sternanis erfüllt dir diesen Wunsch. Er schmeckt dank der Birnen nicht nur fruchtig und leicht säuerlich, der Sternanis sorgt für würzig-warme Aromen, für die wir die Winterzeit lieben. Das schöne Gewürz hat in diesem Rezept seinen besonderen Auftritt.

Rezept für Birnenkuchen mit Sternanis

Mit unserem Rezept für Birnenkuchen mit Sternanis backst du etwas ganz Besonderes, ohne dir in der Küche die Beine in den Bauch zu stehen. Denn eigentlich ist unser Rezept recht simpel. Das Ergebnis schmeckt trotzdem herausragend. Kannst du dir vorstellen, wie lecker es in deiner Küche duften wird, wenn der Kuchen im Ofen backt? Legen wir doch gleich los.

Schäle und schneide die Birnen in dünne Scheiben. Vermische nun die trockenen Zutaten, also Mehl, Backpulver, Zimt, gemahlenen Sternanis und eine Prise Salz. Anschließend schäumst du Eier mit Zucker auf, gibst Öl, Milch und Vanilleextrakt hinzu und hebst die trockene Mischung unter. Fertig ist dein Teig! Gib nur noch die Birnenscheiben dazu und backe den Birnenkuchen mit Sternanis für 45 Minuten. Eine Schicht Puderzucker und ein Klecks Schlagsahne machen das Kuchenglück perfekt.

Wähle für deinen Birnenkuchen mit Sternanis reife, aber nicht überreife Birnen wie die Sorten „Williams“ oder „Conference“. Sie behalten beim Backen ihre Form und schmecken angenehm süß. Achte außerdem darauf, den Sternanis richtig zu dosieren. Das Gewürz ist intensiv und erinnert an Lakritz, also nicht zu großzügig verwenden. Eine halbe bis ganze Prise reicht aus.

Ein Walnuss-Birnen-Kuchen oder ein Schoko-Birnen-Kuchen schmecken ebenfalls super. Und wenn du von Sternanis nicht genug bekommen kannst, dann probiere doch unser Rezept für Glühbier aus! Hier kommt das schöne Gewürz auch zum Einsatz.