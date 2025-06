Diese köstlichen Puddingtaschen sind genauso gut wie vom Bäcker

Es gibt Dinge, von denen werde ich mein Leben lang nicht genug bekommen. Und dazu gehört Gebäck in all seinen Farben, Formen und Geschmacksrichtungen. Meine Begeisterung, was man alles aus Teig zaubern kann, wird vermutlich nie enden. Und diese Blätterteig-Puddingtaschen gehören ohne Frage zu meinen Lieblingen, die ich einfach immer verspeisen könnte.

Blätterteig-Puddingtaschen: kinderleichte Glücksmoment zum Selberbacken

Vielleicht geht es dir ja wie mir und du hast als Kind auch gerne die berühmt-berüchtigten Puddingbrezeln vom Bäcker genascht. Doch sie hatten ein deutliches Design-Problem: trotz ihrer überragenden Schmackhaftigkeit konnte man sie nie genießen, ohne sich vollzuschmieren. Der Pudding ist irgendwann einfach halb durchgerutscht und die zweite Hälfte war gefühlt jedes Mal ein Kampf zwischen „ich liebe dieses Gebäck“ und „überall ist Pudding und Zuckerguss“.

Mit diesen Blätterteig-Puddingtaschen kannst du genau darauf verzichten. Voller Geschmack bei deutlich geringerer Puddingschmiererei. Zusammengehalten durch den luftig-buttrigen Blätterteig backst du dir mit diesen Taschen kleine Schätze aus dem Backofen, die am besten schmecken, wenn sie noch lauwarm sind.

Diese Leckereien hast du im Handumdrehen nachgemacht. Da du einfach auf Blätterteig aus dem Kühlregal zurückgreifen kannst, musst du dir darum auch überhaupt keine Gedanken machen. Du musst dich wirklich nur um den Pudding kümmern und den Teig dann in die richtige Größe für die Taschen zurechtschneiden.

Am Ende kommt der Pudding auf die Taschen-Rohlinge, alles wird vorsichtig verpackt und verschlossen und dann geht es auch schon in den Ofen. Und nachdem sie etwas abgekühlt sind, kannst du die knusprigen Stimmungsaufheller auch schon genießen. Perfekt ganz frisch zum Nachmittagskaffee oder eingepackt als kleine Nascherei für unterwegs. Lass sie dir schmecken!

Blätterteig-Puddingtaschen Dominique 3.88 ( 159 Bewertungen) Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 25 Minuten Min. Zubereitungszeit 20 Minuten Min. Gesamtzeit 45 Minuten Min. Portionen 8 Stück Zutaten 1x 2x 3x 250 ml Milch

1/2 Pck. Vanillepuddingpulver

25 g Zucker

1 Rolle frischer Blätterteig aus dem Kühlregal

1 Ei Größe M

1 EL Milch

etwas Mehl für die Arbeitsfläche

etwas Puderzucker zum Bestäuben Zubereitung Bereite zuerst die Puddingfüllung vor. Erhitze 200 ml Milch in einem kleinem Topf. Verrühre in einer kleinen Schüssel 🛒 das Puddingpulver mit dem Zucker und den restlichen 50 ml der Milch. Gieße die Mischung in die heiße Milch und lass alles unter stetigem Rühren kurz aufkochen, bis der Pudding andickt.

Nimm den Topf vom Herd und lass ihn abkühlen.

Rolle den Blätterteig auf einer bemehlten Arbeitsfläche aus und schneide ihn in 6-8 gleich große Rechtecke.

Heize den Backofen auf 200 °C Ober-/Unterhitze (180 °C Umluft) vor.

Verteile auf jeder Teighälfte 1-2 TL Vanillepudding und bepinsle die Ränder mit etwas Wasser. Falte die Teigstücke diagonal zusammen und drücke die Ränder mit einer Gabel fest aneinander.

Trenne das Ei und verquirle das Eigelb mit 1 EL Milch. Bestreiche die Teigtaschen damit.

Backe die Blätterteig-Puddingtaschen für 15-20 bis sie goldbraun sind. Lass sie kurz etwas abkühlen und bestreue sie mit dem Puderzucker.

