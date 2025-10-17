Blätterteig-Spinne für Halloween: knuspriger Spaß mit Gruseleffekt

Du suchst noch nach einem Rezept für deine Halloween-Party? Dann bist du bei uns richtig. Heute zeigen wir dir, wie du aus Blätterteig und Schokocreme eine süße Spinne zaubern kannst. Die zieht auf dem Büfett alle Blicke auf sich und ist fast zu schön zum Vernaschen.

Schaurig lecker: Blätterteig-Spinne für Halloween-Büfett

Statt strenger Perfektion zählt bei diesem Rezept der Charakter: leicht verdrehte Beine, ein goldbrauner Körper und süße Augen verleihen der Spinne Persönlichkeit.

Die Hauptzutaten für die Spinne sind Blätterteig und Nuss-Nougat-Creme. Außerdem brauchst du noch ein Ei, etwas Milch und Zuckeraugen oder Schokodrops.

Rolle den Blätterteig aus und bestreiche ihn mit Schokocreme. Lege dann einen weiteren ausgerollten Blätterteig darauf und drücke ihn leicht an. Stelle ein Glas mit der Öffnung nach unten mittig auf den Teig und schneide mit einem Messer einmal um den Glasrand herum. Schneide anschließend vier diagonal verlaufende Linien von der Mitte zu den Ecken. Schneide die horizontal verlaufenden Teigdreiecke in fünf gleich breite Streifen und verdrehe sie zu Kordeln. Sie werden später die Beine der Spinne. Zum Schluss bestreichst du die Spinne mit einer Mischung aus Ei und Milch und backst sie für eine Viertelstunde im Ofen. Nun fehlen nur noch die Augen. Bringe sie auf dem Kopf der Spinne an.

Essbare Halloween-Motive – von Mumien-Würstchen bis hin zu Grabstein-Cupcakes – gehören genauso zum Feiern wie gruselige Kostüme. Mit dieser Spinne vervollständigst du dein Büfett. Sie begeistert nicht nur Kinder, sondern lässt auch Erwachsene schmunzeln.

Und auch diese Monster-Bälle mit Popcorn und Marshmallows, die süßen

Baiser-Geister und die spooky Halloween-Pies dürfen auf keinem Büfett fehlen.

Blätterteig-Spinne Anke Rezept drucken Rezept pinnen Zutaten 2 Rollen Blätterteig aus dem Kühlregal

5 EL Nuss-Nougat-Creme

1 Eigelb

2 EL Milch

Schokodrops als Augen Zubereitung Heize den Backofen auf 200 °C Ober-/Unterhitze vor. Rolle die Blätterteige aus und lass sie auf Raumtemperatur kommen. Lege einen der Blätterteige auf ein mit Backpapier belegtes Blech und bestreiche ihn mit der Nuss-Nougat-Creme. Lege den zweiten Blätterteig anschließend obendrauf und drücke ihn leicht an. Stelle ein Glas mit der Öffnung nach unten mittig auf den Teig. Schneide mit einem Messer einmal um den Glasrand herum. Ziehe dann noch 4 diagonal verlaufende Linien von der Mitte bis zu den jeweiligen Ecken. Schneide die beiden horizontal verlaufenden Teigdreiecke in 5 gleich breite Streifen. Verdrehe diese zu Kordeln. Diese sind später die Beine der Spinne. Tipp: Aus dem restlichen Blätterteig kannst du mit Aus dem restlichen Blätterteig kannst du mit Ausstechern 🛒 Halloween-Motive ausstechen. Verquirle Eigelb und Milch und bepinsele die Blätterteig-Spinne damit. Backe sie für rund 15 Minuten im Ofen und lass sie kurz abkühlen, bevor du die Augen anbringst. Notizen Die passende Deko findest du bei Geniale Tricks. Gruselige Bechergeister vervollständigen dein Büfett.

Die mit einem Einkaufswagen 🛒 gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Die verlinkten Angebote stammen nicht vom Verlag. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, erhält die FUNKE Digital GmbH eine Provision von dem betreffenden Online-Shop. Für dich als Nutzer*in verändert sich der Preis nicht, es entstehen für dich keine zusätzlichen Kosten. Die Einnahmen tragen dazu bei, dir hochwertigen, unterhaltenden Journalismus kostenfrei anbieten zu können.