Blätterteig-Tarte mit Birne und Blauschimmelkäse für die schnelle Küche

Aus Blätterteig lässt sich so einiges zaubern. Wie wäre es mit einer schnellen Blätterteig-Tarte mit Birnen und Blauschimmelkäse? Die steht in knapp einer halben Stunde auf dem Tisch und schmeckt so gut, dass der Wunsch nach Nachschlag nicht ausgeschlossen ist. Viele Zutaten brauchst du ebenfalls nicht.

Blätterteig-Tarte mit klassischer Geschmacks-Kombination

Soll es schnell gehen, bis etwas auf dem Tisch steht, ist diese Blätterteig-Tarte unser Geheimtipp. Nimmst du fertigen Blätterteig aus dem Kühlregal, musst du den Teig nur noch mit den frischen Zutaten belegen und die Tarte zum Backen anschließend in den Ofen schieben. Das Ergebnis aus knusprigem Boden, süßer Birne und würzigem Blauschimmelkäse wird dich überraschen.

Blätterteig ist eine gute Basis für herzhafte Tartes und bietet zudem Abwechslung zur klassischen Variante mit Mürbeteig. Entscheidest du dich für einen fertigen Blätterteig, musst du nicht ganz so viel Zeit für die Zubereitung einplanen. Im Moment sind die Supermärkte noch voll mit Birnen, weshalb es sich anbietet, eine Tarte mit dieser Frucht zu backen.

Birne und Blauschimmelkäse sind ein kulinarischer Klassiker. Solltest du diese Käsesorte trotzdem nicht mögen, kannst du ihn beispielsweise durch Ziegenkäse ersetzten. Das gilt auch für andere Zutaten. Pinienkerne oder Pekannüsse schmecken ebenso als Belag wie Äpfel. Eine extra Note verleihst du der würzig-süßen Tarte, wenn du kurz vor dem Servieren ein wenig flüssigen Honig über die Birnen und den Käse träufelst.

Da die Blätterteig-Tarte maximal 20 Minuten im Ofen braucht und die Zubereitung ebenfalls nicht viel Zeit in Anspruch nimmt, bietet sich dieses Gericht an, wenn sich spontan Gäste ankündigen oder du spontan Appetit auf die Kombination aus Birne und Käse bekommst.

Neben der Tarte gibt es weitere Köstlichkeiten aus Blätterteig, die schnell gemacht sind. Diese Blätterteig-Pizza ist nach knapp 45 Minuten fertig. Ein perfekter Snack für den Filmabend sind Schinken-Käse-Stangen aus Blätterteig und für Leckermäuler gibt es Blätterteig-Taschen mit Kirschfüllung.

