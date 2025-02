Blätterteig-Tarte mit Spinat und Feta: schnell und günstig kochen

Zum Feierabend groß zu kochen, darauf haben die wenigsten Lust. Kein Wunder. Nach einem anstrengenden Tag erschient es wirklich nicht attraktiv, lange auf ein leckeres Essen warten zu müssen. Zum Glück gibt es Gerichte wie diese Blätterteig-Tarte mit Spinat und Feta. Damit ist im Handumdrehen ein köstliches Mahl im Ofen, das noch dazu richtig günstig ist.

Rezept für Blätterteig-Tarte mit Spinat und Feta

Es ist Alltag für viele: Man kommt erschöpft von der Arbeit nach Hause und der Magen knurrt. Was also machen? Zum Handy greifen und eine Bestellung beim Lieblings-Lieferdienst aufgeben? Das schmeckt zwar immer gut, aber geht auf Dauer doch ganz schön auf den Geldbeutel. Eine Alternative muss her! Ideal ist ein Gericht, das kaum Aufwand bedeutet, lecker ist und noch dazu den Geldbeutel schont. Vorhang auf für die Blätterteig-Tarte mit Spinat und Feta!

Für eine leckere Blätterteig-Tarte mit Spinat und Feta brauchst du neben den bereits bekannten Zutaten nur Eier, etwas Sahne, Salz, Pfeffer, eine Zwiebel und Butter. Beginne damit, den Spinat aufzutauen. Entweder legst du ihn dazu bereits morgens, bevor du zur Arbeit gehst, in den Kühlschrank. Achte darauf, dass das Auftauwasser abtropfen kann. Oder du füllst den Spinat in eine Schüssel und stellst diese in die Mikrowelle. Hacke die Zwiebel und dünste sie in Butter an. Drücke den Spinat aus und gib ihn hinzu. Würze mit Salz, Pfeffer und Muskat. Nebenbei vermischst du Eier und Sahne mit Feta und gibst dann den Spinat hinzu. Alles kommt nun in eine mit Blätterteig ausgeschlagene Tarteform und darf in den Ofen.

Während die Blätterteig-Tarte mit Spinat vor sich hin backt und eine herrlich goldbraune Farbe annimmt, kannst du schon mal die Füße hochlegen und dich auf dein Abendessen freuen. So einfach kann es sein, ein köstliches Gericht zu zaubern.

Nicht nur mit Spinat schmeckt Blätterteig hervorragend, auch als Blätterteig-Tarte mit Tomaten ist er einfach köstlich. Oder du machst dir die jetzige Saison zunutze und bereitest eine Zucchini-Blätterteig-Tarte zu. Magst du es süßer? Dann schmeckt dir die Blätterteig-Birnentarte bestimmt.