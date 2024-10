Blätterteig-Zwiebel-Galette: schmeckt verführerisch lecker

Schäle die Zwiebeln und schneide sie in feine Ringe. Erhitze die Butter und das Olivenöl in einer Pfanne und dünste die Zwiebelringe darin unter Rühren leicht goldbraun an. Füge dann Zucker und Balsamico-Essig hinzu und lass die Zwiebeln karamellisieren und schmecke sie mit Salz und Pfeffer ab.