Dieses Fingerfood ist an Silvester ein Hit

Das Jahr neigt sich dem Ende zu. Zeit für ein letztes gemeinsames Beisammensein mit deinen Lieben, bevor der Ernst des Januars beginnt. Da darf das richtige Fingerfood nicht fehlen! Wir entscheiden uns dieses Jahr für Blätterteigschnecken mit Schinken und Pilzen. Die sind knusprig-herzhaft und der perfekte Snack für jedes Fingerfood-Büffet, das sich für den Rutsch ins neue Jahr so anbahnt.

So einfach machst du Blätterteigschnecken mit Schinken und Pilzen

Die Feiertage sind zum Schlemmen da! Das schließt nicht nur Weihnachten mit ein, nein, auch Silvester will ordentlich schnabuliert werden und nicht erst abends. Für den kleinen Hunger zwischendurch, während wir auf das große Abendessen warten, sind Blätterteigschnecken mit Schinken und Pilzen da. Die sind danke fertigem Blätterteig fix zubereitet und besänftigen jedes noch so grummelig machende Hüngerlein.

Blätterteigschnecken kannst du im Ofen zubereiten oder aber in der Heißluftfritteuse.

Du brauchst nur wenige Zutaten: eine Rolle Blätterteig, etwas Schinken, Pilze, Frühlingszwiebeln, Crème Fraîche und natürlich etwas geriebenen Käse. Schließlich ist geschmolzener Käse das Beste, was es gibt. Rolle den Blätterteig aus und bestreiche ihn mit der Creme. Salze und pfeffere sie und bestreue das Ganze mit Schinkenwürfeln, Pilzen, gehackten Frühlingszwiebeln und Käse. Rolle den Teig wieder ein und schneide ihn in gleich dicke Scheiben. Schon können diese in den Ofen wandern und goldbraun überbacken. Etwas verquirltes Ei auf der Oberfläche sorgt für eine besonders schöne Farbe.

Du hast keine Pilze da oder ernährst dich fleischfrei? Dann wird es Zeit, kreativ zu werden! Verwende anstelle von Schinken doch Räuchertofu oder klein geschnittene Tomaten. Oder kombiniere den Schinken mit anderem Gemüse, wie zum Beispiel Paprika. Auch kannst du den Teig anstelle von Crème Fraîche mit Tomatenmark oder auch Pesto bestreichen. Probiere, was dir schmeckt!

Blätterteigschnecken schmecken auf viele unterschiedliche Arten und Weisen. Bereite doch mal Hackfleisch-Blätterteig-Schnecken zu oder mache Blätterteig-Lachs-Schnecken mit Frischkäse. Auch für den süßen Hunger gibt es eine leckere Option: Rosinenschnecken wie in Frankreich.

Blätterteigschnecken mit Schinken und Pilzen Nele 3.89 ( 9 Bewertungen) Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 10 Minuten Min. Zubereitungszeit 20 Minuten Min. Gesamtzeit 30 Minuten Min. Portionen 9 Stück Zutaten 1x 2x 3x 4 Champignons

2 Frühlingszwiebeln

1 Rolle Blätterteig

4 EL Crème Fraîche

Salz und Pfeffer

3 EL Schinkenwürfel

50 g geriebener Käse

1 Ei Zubereitung Schneide die Champignons in kleine Würfel und die Frühlingszwiebeln in Ringe.

Heize den Backofen auf 180 °C Ober-/Unterhitze vor.

Rolle den Blätterteig aus und bestreiche ihn mit Crème Fraîche. Würze mit Salz und Pfeffer und bestreue den Teig mit Pilzen, Frühlingszwiebeln, Schinkenwürfeln und geriebenem Käse.

Forme den Teig zu einer Rolle und schneide 9 gleich dicke Scheiben davon ab. Lege die Schnecken auf ein Backpapier. Bestreiche sie mit einem verquirltem Ei.

Backe die Schnecken für etwa 20 Minuten im Ofen goldbraun.

