Blätterteigstrudel mit Spinat und Blauschimmelkäse: würzig und herzhaft

Ich liebe Strudel. Denn sie schmecken in süß und in herzhaft, sind sowohl warm als auch kalt genießbar und zudem ein wandelbares Multitalent in der Küche. Es gibt so gut wie keine Zutat, die sich nicht in einem Strudel verarbeiten lässt. Und das Beste: Strudel sind ideal, um übriggebliebene Reste zu verarbeiten. Heute backen wir zum Beispiel einen Blätterteigstrudel mit Spinat und Blauschimmelkäse.

Rezept für Blätterteigstrudel mit Spinat und Blauschimmelkäse

Früher dachte ich, einen Strudel zuzubereiten sei kompliziert und aufwändig. Zum Glück weiß ich es heute besser, weshalb der Klassiker, der vor allem in der österreichischen Küche beliebt ist, öfter bei mir auf dem Tisch steht. Je nach Saison kannst du alles an Gemüse verarbeiten, was der Erntekorb gerade so hergibt. Aber auch Gemüsereste, die noch im Kühlschrank warten, Käse oder Nüsse machen sich gut in einer Strudelfüllung. Bei unserem Blätterteigstrudel mit Spinat und Blauschimmelkäse haben wir uns noch für gehackte getrocknete Tomaten, Walnüsse und Schnittlauch als zusätzliche Geschmackskomponenten entschieden. Allerdings kannst du hier deiner Fantasie freien Lauf lassen und weitere Zutaten ergänzen oder andere einfach weglassen.

Wem Blauschimmelkäse beispielsweise zu streng ist, der kann stattdessen auch Feta nehmen. Statt Walnusskernen schmecken auch leicht angeröstete Pinienkerne. Oder hast du vom Vortag noch gekochte Kartoffeln übrig? Dann schneide sie in Würfel und mische sie unter die Spinat-Käse-Füllung.

Highlight eines Strudels ist natürlich die knusprige Hülle aus Blätterteig. Damit der Teig eine schöne gold-gelbe Farbe beim Backen bekommt, bestreichen wir ihn mit einem verquirlten Ei. Bekommst du keinen frische Blätterteig zu kaufen, kannst du alternativ auch einen Filoteig verwenden. Damit wird der Strudel sogar noch einen Ticken knuspriger. Beachte aber, dass du die einzelnen Teigblätter vor dem Befüllen mit der Spinat-Käse-Masse mit flüssiger Butter bepinselst.

Der wohl schwierigste Part bei der Zubereitung eines Strudels ist das Zusammenrollen. Hier ist ein bisschen Geschick und Übung gefragt. Aber je öfter du Strudel bäckst, desto einfacher wird es. Achte nur darauf, dass du beim Bestreichen mit der Füllung etwas Platz zum Rand lässt und die Enden später gut zusammendrückst, damit nichts auslaufen kann. Die Teignaht sollte beim Backen nach unten zeigen. Das ist auch schon alles.

Bist du jetzt im Strudelfieber? Dann warten weitere leckere Varianten wie dieser herbstliche Kürbisstrudel oder der mediterrane Pesto-Strudel auf dich. Naschkatzen freuen sich über unseren Apfelstrudel aus Blätterteig oder einen Mohnstrudel.