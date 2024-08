Blätterteigtaschen mit Pflaumenmus: einfacher Snack für den Hunger zwischendurch

Ein knurrender Magen oder spontaner Besuch und ein leerer Kühlschrank vertragen sich nicht so gut. Deshalb ist es praktisch, eine Handvoll blitzschneller SOS-Rezepte für alle Fälle parat zu haben. Eins davon hast du gerade gefunden! Denn unsere Blätterteigtaschen mit Pflaumenmus sind im Handumdrehen zubereitet. Gerade einmal drei Zutaten brauchst du dafür. Serviere sie mit einer Tasse Kaffee und schon ist der Nachmittag gerettet.

Blätterteigtaschen mit Pflaumenmus: nur 3 Zutaten

Blätterteig lieben wir, denn er ist so vielseitig einsetzbar. Du kannst damit herzhafte und süße Gerichte für die ganze Familie zaubern oder knuspriges, unkompliziertes Fingerfood, das alle glücklich macht. Nun zur Pflaumenzeit bietet es sich doch an, den praktischen Teig aus dem Kühlregal mit fruchtigem Pflaumenmus zu füllen. Diesen kannst du natürlich selbst zubereiten, doch um dieses Rezept so einfach wie möglich zu halten, bereiten wir unsere Blätterteigtaschen mit gekauftem Pflaumenmus zu.

Übrigens funktioniert dieses Rezept auch mit anderen Fruchtaufstrichen und Marmeladen. Wenn du magst und etwas mehr Zeit hast, kannst du auch frische Pflaumen in deine Blätterteigtasche füllen. Kombiniere diese Variante doch mit Frischkäse! So wird die Füllung der knusprigen Taschen schön cremig. Unsere Blätterteigtaschen mit Pflaumenmus bestreichen wir noch mit einem verquirltem Ei, damit sie eine schone goldene Farbe erhalten.

Achte aber darauf, nicht die Ränder zu bestreichen, weil der Blätterteig sonst nicht aufgeht. Dieser besteht nämlich aus vielen, vielen dünnen Teigschichten, die ihn so wunderbar knusprig und krümelig machen. Durch das Bestreichen mit Ei würden diese Schichten verkleben. Ansonsten kannst du bei diesem einfachen Rezept nichts falsch machen: Schneide eine Blätterteigrolle in sechs Rechtecke und gib einen Klecks Pflaumenmus drauf. Umklappen, festdrücken, bestreichen und ab in den Ofen!

