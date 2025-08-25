Viele kulinarische Bräuche aus fremden Kulturen integrieren wir mit Begeisterung in unseren Alltag. So hat sich das französische Croissant als begehrte Frühstücksspezialität weltweit etabliert. Oft wird es pur zum Kaffee genossen oder mit einem Hauch Erdbeermarmelade verfeinert. Wenn man das Gebäck aber gerne mit Früchten kombiniert, warum diese dann nicht gleich in den Teig einarbeiten? Unser Rezept für Blaubeer-Croissants zeigt auf köstliche Weise, wie einfach und phänomenal die Kombination von Gebäck und Frucht sein kann.

Blaubeer-Croissants: eine knusprige Verführung

Weil es morgens manchmal schnell gehen muss, kommen die Blaubeer-Croissants sehr gelegen, denn bei ihnen ist die Marmelade schon dabei. Diese unglaublichen Leckerbissen vereinen den weichen, fluffigen Teig von Croissants mit dem saftigen und süßen Geschmack von Blaubeeren.

Die süßen Blaubeer-Croissants sind pures Soulfood, das im Handumdrehen zubereitet ist! Du kannst sie auch im Voraus vorbereiten und aufwärmen, wenn du sie später genießen möchtest. Wer es nicht probiert, verpasst etwas ganz Besonderes!

Natürlich kann man dieses Rezept auch mit anderen Früchten ausprobieren. Deiner Fantasie sind keine Grenzen gesetzt! Wenn du deine Kreation noch etwas verfeinern möchtest, kannst du sie mit Puderzucker bestäuben oder mit Schlagsahne servieren.

Die Leckerschmecker-Wochenkarte – unser Newsletter Jeden Freitag versorgen wir dich mit leckeren Ideen für die kommende Woche. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich. Opt-In Version Kampagne Kontaktkanal

Wir hoffen, wir konnten dich mit unserer Begeisterung für Blaubeer-Croissants anstecken.

Probier es doch einfach selbst aus und genieße den Geschmack von saftigen Blaubeeren und knusprigem Gebäck.

Probiere auch diese Croissants aus:

Blaubeer-Croissants Oli keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 1 Stunde Std. 30 Minuten Min. Zubereitungszeit 50 Minuten Min. Kühlzeit 2 Stunden Std. 30 Minuten Min. Gesamtzeit 4 Stunden Std. 50 Minuten Min. Portionen 4 Zutaten 1x 2x 3x Für den Teig: 7 g Trockenhefe online z.B. hier 🛒

120 g Zucker

240 ml warme Milch

2 Eier

600 g Mehl

Mehl für die Arbeitsfläche Für die Blaubeerbutter: 230 g Butter

120 g Blaubeeren

2 EL Puderzucker

1 EL Zitronenzeste Für die Füllung: Blaubeeren

Blaubeermarmelade Zum Bestreichen: Eiweiß Zubereitung Verrühre für den Teig Hefe, Zucker, Milch und Eier mit den Knethaken eines Handrührgeräts. Arbeite dann das Mehl ein. Verknete die Zutaten nun am besten mit den Händen weiter, bis du einen gleichmäßigen Teig erhältst. Forme diesen zu einer Kugel und lass ihn zugedeckt für etwa 1 Stunde an einem warmen Ort gehen.

Bemehle dann deine Arbeitsfläche und walze den Teig ovalförmig darauf aus.

Stelle die Blaubeerbutter her, indem du alle Zutaten mit einem Handrührgerät schaumig schlägst.

Fülle die Creme in eine quadratische, mit Butterbrotpapier ausgelegte Form und schlage das Butterbrotpapier darüber. Stelle die Form danach für 30 Minuten ins Gefrierfach.

Entferne nun die Blaubeerbutter aus dem Butterbrotpapier und lege sie in die Mitte des ausgewalzten Teigs. Anschließend wird die Butter in den Teig eingeschlagen.

Bemehle das Teigquadrat, drehe es um und walze es nochmals aus. Falte es dann wieder zusammen und wiederhole das Ganze 4 Mal. Wichtig ist, dass der Teig vor dem Falten immer wieder gekühlt wird.

Nach dem letzten Schritt sollte der Teig etwa eine rechteckige Form haben. Stelle ihn noch einmal für etwa 2 Stunden kühl.

Bemehle noch einmal deine Arbeitsfläche, lege den Teig darauf, schneide eine Hälfte davon ab und rolle die andere zu einem sehr dünnen Quadrat aus. Schneide dies in Dreiecke.

An das Ende jeder kurzen Dreiecksseite gibst du einen Löffel Marmelade und anschließend ein paar Beeren. Rolle das Teigdreieck nun von dieser Seite her auf.

Lege die eingerollten Dreiecke auf ein mit Backpapier ausgelegtes Backblech und bestreiche sie mit Eiweiß.

Die Blaubeer-Croissants werden für 50 Minuten bei 160 °C bei Ober- und Unterhitze gebacken. Sie schmecken am besten, wenn sie noch warm sind.

Die mit einem Einkaufswagen 🛒 gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Die verlinkten Angebote stammen nicht vom Verlag. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, erhält die FUNKE Digital GmbH eine Provision von dem betreffenden Online-Shop. Für dich als Nutzer*in verändert sich der Preis nicht, es entstehen für dich keine zusätzlichen Kosten. Die Einnahmen tragen dazu bei, dir hochwertigen, unterhaltenden Journalismus kostenfrei anbieten zu können.