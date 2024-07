Blaubeer-Joghurt-Torte: So fruchtig schmeckt der Sommer

Diese Torte verkörpert den Sommer wie kaum eine andere. Sie schmeckt so wunderbar leicht und cremig, mild und fruchtig zugleich. Da schadet es nicht, ein oder zwei Stücke mehr zu essen. Denn diese Torte liegt nicht schwer im Magen. So kannst du dich im Anschluss beherzt aufs Fahrrad schwingen oder dir einfach gemütlich die Sonne auf den Bauch scheinen lassen. Je nachdem, wie du deinen Sommer gern verbringst. Die Blaubeer-Joghurt-Torte darf in der schönsten Jahreszeit aber nicht fehlen!

Blaubeer-Joghurt-Torte: ohne Mehl

Wenn du magst, kannst du deine Blaubeer-Joghurt-Torte auch mit anderen Beeren zubereiten. Himbeere, Erdbeeren, Brombeeren … lass deiner Fantasie freien Lauf. Vielleicht hast du ja die Möglichkeit, die Beeren selbst zu pflücken, denn im Sommer haben sie Hochsaison. So schmeckt die Torte gleich umso besser!

Unsere Blaubeer-Joghurt-Torte ist eine kleine Eiweißbombe, die gänzlich ohne Mehl auskommt. Damit können alle zugreifen, die eine Glutenunverträglichkeit haben. Fitnessfreaks, die über den Butter- und Zuckergehalt dieser leckeren Torte hinwegsehen können, werden mit dieser Torte auch ihre Freude haben. Auch die Blaubeeren sind bekanntermaßen ausgesprochen gesund. Die darin enthaltenen sekundären Pflanzenstoffe erneuern die Zellen und bekämpfen Entzündungen.

Wusstest du, dass Blau- und Heidelbeeren dasselbe sind? Je nach Region verwendet man entweder das eine oder das andere Wort. Für mich sind es Blaubeeren, einfach wegen ihrer Farbe. Wenn du schon dabei bist, die leckeren Beeren für deine Blaubeer-Joghurt-Torte zu sammeln, dann pflücke doch gleich ein paar schöne Blumen mit. Lavendel macht sich auf dem Kuchentisch neben der blau-gesprenkelten Torte beispielsweise sehr gut.

Eine ähnliche Kreation, die dir garantiert schmecken wird, ist der Blaubeer-Quark-Auflauf. Der Buttermilchkuchen mit Beeren vom Blech ist ebenfalls eine wunderbare und unkomplizierte Kreation. Und ein Erdbeer-Joghurt-Kuchen begeistert alle Gäste!