Vergiss Erdbeermarmelade: Genieße Blaubeer-Limetten-Konfitüre zum Frühstück

Wenn du fruchtige Aufstriche liebst und gern etwas Neues ausprobierst, wirst du an der Blaubeer-Limetten-Konfitüre deine Freude haben. Reife Blaubeeren und säuerliche Limetten in einem Glas – was will man im Sommer mehr? Die Konfitüre schmeckt nicht nur auf frischem Brot, sondern passt auch wunderbar zu Joghurt, Pancakes oder als Füllung in Gebäck.

Blaubeer-Limetten-Konfitüre: fruchtig und schnell gemacht

Ob in Frankreich als „confiture“, in England als „jam“ oder als Konfitüre oder Marmelade im deutschsprachigen Raum: Selbst gemachte Fruchtaufstriche haben einen festen Platz auf dem Frühstückstisch.

Die Kombination von Blaubeeren und Limetten ist zwar keine klassische, schmeckt aber einfach superlecker und frisch – perfekt für den Sommer. Für die Konfitüre brauchst du im Prinzip nur drei Zutaten, nämlich frische Blaubeeren, Limettensaft und -abrieb sowie Gelierzucker. Die Zutaten gibst du zusammen in einen Topf und kochst alles auf und lässt die Konfitüre dann rund vier Minuten sprudelnd köcheln.

Damit du weißt, ob die Blaubeer-Limetten-Konfitüre fertig ist und in die Gläser gefüllt werden kann, mache eine Gelierprobe. Dafür nimmst du einen Teelöffel und gibst etwas Konfitüre auf einen kalten Teller. Wird die Masse nach einer Minute fest, ist die Konfitüre fertig. Andernfalls verlängerst du die Kochzeit einfach um ein oder zwei Minuten.

Was die Blaubeer-Limetten-Konfitüre besonders macht, ist der Kontrast aus Süße und Säure. Sie ist einfach, aber nicht langweilig. Und sie zeigt, dass auch kleine Dinge im Alltag Freude bringen können – besonders, wenn sie selbst gemacht sind.

Blaubeer-Limetten-Konfitüre Anke 5 (1 Bewertung) Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 30 Minuten Min. Gesamtzeit 30 Minuten Min. Portionen 6 Gläser 3 Bio-Limetten

1 kg frische Blaubeeren

500 g Gelierzucker 2:1 Zubereitung Wasche die Limetten mit heißem Wasser ab und reibe die Schale ab. Presse auch den Saft aus.

Wasche die Blaubeeren.

Gib die Beeren, 1 TL Schalenabrieb sowie den Limettensaft mit dem Zucker in einen Topf und lass alles aufkochen. Rühre gelegentlich um.

Lass die Konfitüre 4 Minuten köcheln. Mache eine Gelierprobe.

Fülle die Blaubeer-Limetten-Konfitüre in saubere, sterilisierte Gläser und verschließe diese sofort. Lass sie abkühlen.

