Ein Stück Sommer: Diese Blaubeer-Vanille-Tarte macht glücklich

Lust auf Kuchen, aber eine große Sahnetorte ist dir einfach zu viel? Dann kommt diese Blaubeer-Vanille-Tarte wie gerufen. Sie schmeckt elegant und ist doch ganz einfach gemacht. Gleichzeitig kombiniert sie geschickt Süße und Frische miteinander. Ein Fest der Aromen von Vanille und Blaubeeren, die sich in einem Stück Kuchen vereinen und ein wahres Feuerwerk des Geschmacks in deinem Mund veranstalten. Hier ist das Rezept – keine Sorge, du brauchst keine Ausbildung zum Konditor oder zur Konditorin, damit die das gelingt.

So gelingt dir eine leckere Blaubeer-Vanille-Tarte

Wenn der Sommer wettertechnisch nicht ganz so schön ausfällt, wie erwartet, muss das Feeling eben anderswo herkommen. An solchen Tagen braucht es Rezepte wie diese Blaubeer-Vanille-Tarte. Sie vereint fruchtige Blaubeeren in ihrer Hochsaison mit einer zarten Vanillecreme und knusprigem Mürbeteigboden. Klingt gut? Warte, bis du das erste Stück auf deiner Gabel hast! Du wirst kaum noch aufhören können, zu naschen.

Die Zubereitung ist einfacher als du vielleicht denkst. Zunächst brauchst du einen Mürbeteigboden. Diesen knetest du fix aus Mehl, Butter und Zucker im Verhältnis 3-2-1 zusammen. Dann darf der Teig noch eine Weile im Kühlschrank kalt werden, während du dich den restlichen Komponenten widmest. Wasche deine Blaubeeren und lass sie auf einem Geschirrtuch abtrocknen. Rühre dann aus Sahne, Milch, Eiern, Zucker, etwas Stärke und dem Mark einer Vanilleschote über einem Wasserbad eine Vanillecreme an, bis sie leicht andickt. Diese kühlt noch etwas ab, damit die Blaubeeren in ihr nicht garen.

Rolle nun den Boden aus und schlage eine Tarteform damit aus. Stich ihn ein paar Mal mit einer Gabel ein und beschwere den Boden mit Backpapier und Backerbsen. Backe ihn blind, damit er besonders knusprig wird. Dann kommt der schönste Teil: Du gibst die Creme auf den ausgekühlten Teig und streust die Blaubeeren darüber. Schon wandert deine Blaubeer-Vanille-Tarte in den Ofen und darf dort bleiben, bis die Creme fest ist und die ganze Wohnung duftet.

Blaubeerkuchen geht immer, findest du nicht auch? Dann backe doch mal einen Blaubeer-Hüttenkäsekuchen oder einen Blaubeer-Zitronenkuchen vom Blech. Auch ein Heidelbeer-Quark-Kuchen ist ein Genuss, von dem du kaum genug bekommen wirst.

Blaubeer-Vanille-Tarte Nele 4.67 ( 6 Bewertungen) Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 30 Minuten Min. Zubereitungszeit 40 Minuten Min. Gesamtzeit 1 Stunde Std. 10 Minuten Min. Portionen 8 Stücke Kochutensilien (26 cm Durchmesser, z.B. diese hier mit Hebeboden 🛒 1 Tarteform Zutaten 1x 2x 3x Für den Mürbeteig: 300 g Mehl

200 g kalte Butter in Stückchen

100 g Zucker

1 Prise Salz Für die Vanillecreme: 200 ml Sahne

200 ml Milch

3 Eier

100 g Zucker

2 EL Speisestärke

1 Vanilleschote z.B. hier 🛒 Außerdem: 250 g frische Blaubeeren Zubereitung Verknete Mehl, Butter, Zucker und Salz rasch zu einem glatten Teig. Forme ihn zu einer Kugel, wickle ihn in Frischhaltefolie und lege ihn bis zum weiteren Gebrauch in den Kühlschrank.

Währenddessen wäschst du die Blaubeeren und lässt sie gut trocknen.

Vermische für die Vanillecreme Milch, Sahne, Zucker, Stärke, Vanillemark und Eier in einer Schüssel und verrühre alles gründlich. Erwärme die Masse über einem Wasserbad unter ständigem Rühren, bis sie eindickt. Lass sie leicht abkühlen.

Heize den Ofen auf 180 °C Ober-/Unterhitze vor.

Rolle den Teig auf einer bemehlten Fläche aus, lege damit die Tarteform aus, stich den Boden mehrfach mit einer Gabel ein und lege Backpapier und Backerbsen darauf. Backe ihn blind für ca. 15 Minuten. Entferne dann Papier und Erbsen und backe weitere 5 Minuten ohne Belag.

Lass den Boden kurz auskühlen. Verteile die Vanillecreme gleichmäßig darin und streue die Blaubeeren darüber. Backe die Tarte nochmals ca. 20 Minuten, bis die Creme gestockt ist.

